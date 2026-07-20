Desde el EPRE intimaron a Naturgy por los cortes de energía en Calingasta después del temporal de nieve

El fuerte temporal de nieve que afectó a San Juan durante los días 19 y 20 de julio continúa generando complicaciones en el servicio eléctrico, especialmente en el departamento Calingasta, donde todavía permanecen numerosos usuarios sin energía. Según informó el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), la tormenta invernal provocó importantes daños en la infraestructura de distribución, afectando la continuidad y la calidad del suministro en distintos departamentos de la provincia.

Mendoza: evacuaron a más de 30 personas en la zona de la cordillera por un fuerte temporal de nieve

El fuerte temporal de nieve en Calingasta afectó el servicio eléctrico y obligó a suspender las clases este martes

Desde el organismo señalaron que se mantiene un seguimiento permanente de las tareas que llevan adelante las distribuidoras, tanto para garantizar la seguridad pública como para supervisar el restablecimiento del servicio.

La situación más compleja se registra en Calingasta, donde la acumulación de nieve y hielo ocasionó la caída de ramas sobre las líneas eléctricas, provocando múltiples fallas en la red.

De acuerdo con el último parte, emitido a las 21.30 del 20 de julio, continúan las contingencias en distintos sectores del departamento. Las localidades de Puchuzúm, Tamberías y Barreal registran 126, 173 y 221 suministros afectados, respectivamente, mientras las cuadrillas trabajan para normalizar el servicio.

El informe también indica que persisten fallas localizadas en Iglesia y Angaco, además de otros sectores de la red provincial.

Ante este escenario, el EPRE intimó a Naturgy San Juan S.A. a reforzar los operativos, incrementando la cantidad de cuadrillas técnicas, contratistas y equipamiento destinado a las tareas de reparación. Entre los recursos incorporados se encuentran hidrogrúas, camiones, equipos adicionales, antenas satelitales Starlink para mantener las comunicaciones y cadenas para transitar sobre nieve.

Finalmente, el organismo regulador advirtió que las contingencias ocasionadas por este temporal serán evaluadas al cierre del semestre y que, en caso de comprobarse incumplimientos en los estándares de calidad del servicio o en las obligaciones previstas en el contrato de concesión, se aplicarán las sanciones correspondientes a la distribuidora.