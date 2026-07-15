Estiman que el temporal podría dejar hasta tres metros de nieve en algunas zonas de la cordillera: la palabra de una especialista sanjuanina

El temporal en San Juan podría dejar acumulaciones de entre un metro y medio y tres metros de nieve en distintos sectores cordilleranos. Una especialista advirtió que el fenómeno se extenderá durante varios días y recomendó evitar los viajes hacia zonas altas por el riesgo de hielo, baja visibilidad y precipitaciones intensas.

Un experto sanjuanino anticipa la nevada más importante de los últimos años en la Cordillera

Anuncian un fuerte temporal de nieve para esta semana en la Cordillera de San Juan

Según explicó a Diario de Cuyo Agustina Albeiro , investigadora en clima, la principal característica de este episodio es que no se trata de un único frente.

“Es una sucesión de sistemas frontales que ingresan desde el Pacífico. Por eso se mantienen y afectan a la cordillera durante tantos días”. “Es una sucesión de sistemas frontales que ingresan desde el Pacífico. Por eso se mantienen y afectan a la cordillera durante tantos días”.

Los modelos meteorológicos muestran actividad hasta el lunes y algunos incluso extienden el fenómeno hasta el martes. Habitualmente, señaló la especialista, los temporales de nieve en la cordillera sanjuanina permanecen activos durante dos o tres días.

Según explicó la profesional, el sistema avanzará de sur a norte. Por eso, las primeras nevadas comenzaron a registrarse en la cordillera sur y luego se trasladarán hacia los sectores ubicados más al norte.

Uno de los modelos que mejor se comportó en las últimas predicciones estima para la cordillera sur una acumulación cercana a los 240 centímetros, es decir, casi dos metros y medio.

En la cordillera norte existe una mayor diferencia entre las proyecciones:

Los cálculos más moderados anticipan alrededor de un metro y medio .

. Otros modelos elevan la acumulación hasta tres metros .

. La estimación considerada más consistente ronda los dos metros y medio.

“La cordillera tiene distintos valles y cuestas, por lo que la nieve no se acumula de la misma manera en todos los lugares. Pero la señal del fenómeno está y será un aporte muy significativo”, sostuvo.

La especialista recordó un antecedente similar durante la segunda quincena de julio de 2015 y relacionó ambos episodios con un contexto favorable para precipitaciones superiores a los valores habituales.

Además, señaló que hasta octubre podrían mantenerse anomalías positivas en la cordillera. En términos sencillos, esto significa que existe la posibilidad de registrar más precipitaciones que las normales para la época.

Calingasta, entre las zonas más afectadas

El temporal no quedará limitado a la alta cordillera. Los valles de Iglesia y Calingasta también sentirán sus efectos, aunque con distinta intensidad.

Calingasta, Barreal y Tamberías tienen probabilidades de precipitaciones desde el jueves y hasta el domingo. Para esa última jornada se esperan temperaturas bajo cero durante gran parte del día, por lo que podría registrarse agua nieve o nieve.

En Rodeo, en cambio, la señal de precipitación es menor y se concentra principalmente entre el viernes y el domingo. En ese sector, por el momento, se esperan lluvias y no nevadas.

Antes del frío llegará un fuerte viento Zonda

La situación tendrá distintas etapas. Durante el jueves regirá una alerta por viento Zonda en toda la provincia. Las velocidades sostenidas podrían ubicarse entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que en algunos puntos las ráfagas podrían alcanzar los 110 kilómetros por hora.

Luego, durante las primeras horas del viernes, ingresará viento del sector sur y comenzará un descenso marcado de la temperatura. El aire frío permanecerá durante todo el fin de semana.

Para el domingo, la combinación de frío y humedad podría generar precipitaciones en gran parte de la provincia. No se espera que sean peligrosas, aunque podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche.

La recomendación: no subir para “ver la nieve”

La investigadora pidió especial precaución durante el Zonda y desaconsejó trasladarse hacia la precordillera o la cordillera mientras el temporal continúe activo.

“Mucha gente dice ‘vamos a ver la nieve’, y es entendible, pero en este caso hay que circular con muchísima precaución porque el temporal estará activo hasta el domingo”. “Mucha gente dice ‘vamos a ver la nieve’, y es entendible, pero en este caso hay que circular con muchísima precaución porque el temporal estará activo hasta el domingo”.

Entre los principales riesgos mencionó:

Congelamiento de las rutas.

Acumulación de nieve o agua sobre la calzada.

Disminución repentina de la visibilidad.

Viento intenso.

Posibles dificultades para regresar si empeoran las condiciones.

La recomendación es no emprender viajes recreativos hacia zonas elevadas y consultar el estado de las rutas antes de cualquier traslado indispensable.

El fenómeno aparece como una noticia esperanzadora para las reservas de nieve de San Juan, pero también obliga a extremar los cuidados. La sucesión de frentes, la duración prevista y las importantes acumulaciones proyectadas transforman al episodio en uno de los eventos meteorológicos más relevantes de la temporada.