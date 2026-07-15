Argentina-Inglaterra modifica los servicios en San Juan: colectivos, comercios y cortes

El partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial alterará durante algunas horas la rutina de San Juan. Desde las 16 habrá menor frecuencia de colectivos, un operativo especial en el microcentro y decisiones particulares en los comercios, mientras los shoppings mantendrán su atención habitual.

Argentina e Inglaterra, por un lugar en la final del Mundial: hora, TV y formaciones

Argentina-Inglaterra: unos 200 policías custodiarán la Plaza 25 de Mayo durante los posibles festejos

Las modificaciones regirán principalmente durante el encuentro y podrían extenderse en el centro de la Capital si una victoria argentina provoca concentraciones y festejos alrededor de Plaza 25 de Mayo.

Durante el partido circulará una menor cantidad de colectivos debido a la caída de pasajeros que suele registrarse cuando juega la Selección Argentina.

El Ministerio de Gobierno informó que la reducción alcanzará únicamente al horario del encuentro. Una vez finalizado, las unidades de la Red Tulum volverán progresivamente a su cronograma habitual.

Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte recomendaron organizar los traslados con anticipación, especialmente a quienes necesiten viajar durante la tarde.

Unos 200 policías custodiarán el microcentro

La Policía de San Juan pondrá en marcha desde las 16 un despliegue integrado por aproximadamente 200 efectivos, pertenecientes a distintas áreas operativas y preventivas.

El operativo tendrá como principal objetivo ordenar la circulación, proteger a comerciantes y peatones y prevenir inconvenientes ante una posible convocatoria masiva después del partido.

Uno de los puntos centrales será Plaza 25 de Mayo. En sus alrededores se colocará un vallado y no podrán ingresar:

Automóviles.

Motocicletas.

Bicicletas.

La intención es reservar el sector para la circulación peatonal y disminuir los riesgos si una multitud se concentra para celebrar.

Cortes alrededor de Plaza 25 de Mayo

Las restricciones vehiculares comprenderán las cuatro calles que rodean la plaza:

Rioja.

General Acha.

Córdoba.

Avenida Libertador.

Los cortes se aplicarán durante el partido y podrán mantenerse o ampliarse de acuerdo con la cantidad de personas que llegue al centro después del resultado.

Importante: el texto original menciona Alem, pero Plaza 25 de Mayo está delimitada por General Acha en su costado oeste. Conviene confirmar este punto con la Policía o con Tránsito antes de publicar.

Controles de alcohol y habilitaciones

Dentro del perímetro de seguridad estará prohibido ingresar con bebidas alcohólicas y consumirlas en la vía pública.

La Policía también realizará inspecciones para controlar:

Las habilitaciones de los locales.

La venta de bebidas alcohólicas.

El cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Quienes incumplan las restricciones podrán ser sancionados mediante el Código de Faltas Provincial y la normativa correspondiente.

Cada comercio decidirá cuándo abrir

No habrá una disposición general para el comercio sanjuanino. Tanto la Cámara de Comercio como la Federación Económica indicaron que cada propietario resolverá si atiende durante el encuentro.

Por la mañana, los locales trabajarán con normalidad. La principal modificación se producirá durante la tarde, ya que el inicio del partido coincide con el horario habitual de reapertura tras la siesta.

En consecuencia, numerosos negocios podrían volver a atender después del encuentro. Quienes necesiten realizar compras deberán consultar previamente el horario de cada establecimiento.

Los shoppings atenderán con normalidad

A diferencia de los negocios ubicados en otras zonas comerciales, los shoppings y centros comerciales no modificarán su funcionamiento.

La atención se mantendrá de 10 a 22, incluso durante el desarrollo de Argentina-Inglaterra.

Resumen rápido de los cambios