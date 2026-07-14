El épico video de un sanjuanino que reunió a Messi, Maradona y los héroes argentinos

Un video creado por el sanjuanino Fernando Balmaceda convirtió la previa de Argentina-Inglaterra en una batalla cinematográfica cargada de emoción, historia y símbolos nacionales. Con inteligencia artificial, reunió a Lionel Messi, Diego Maradona y figuras emblemáticas del país en una recreación inspirada en el final de Avengers: Endgame.

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La producción, dividida en dos partes y publicada desde la cuenta @viajero_deltiempo, enfrenta a Messi y Harry Kane como líderes de dos universos dispuestos a jugarse todo. Entre ambas publicaciones ya acumula más de un millón de reproducciones y supera los 100.000 “Me gusta” , de acuerdo con las métricas compartidas para esta nota.

El momento elegido no podría ser más oportuno. Argentina e Inglaterra se enfrentarán en Atlanta por un lugar en la final del Mundial 2026, en un partido que además representará el primer cruce de Messi contra la selección inglesa durante su extensa trayectoria con la Albiceleste.

En el universo creado por Balmaceda, Messi ocupa el lugar del Capitán América y carga con el escudo de una Selección que vuelve a encontrarse con uno de los adversarios más ligados a su historia mundialista.

Del otro lado aparece Harry Kane, convertido en la principal figura del ejército inglés. La escena recupera la tensión de la batalla final contra Thanos, pero reemplaza a los superhéroes tradicionales por protagonistas del fútbol, la cultura y la memoria colectiva argentina.

Cuando Messi parece estar solo ante el desafío, los portales comienzan a abrirse y desde otros tiempos aparecen quienes llegan para acompañarlo. El efecto busca representar que el capitán no afrontará la semifinal únicamente con sus compañeros actuales, sino también con el peso simbólico de varias generaciones.

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Messi toma el escudo y se prepara para la batalla ante Inglaterra en el universo cinematográfico creado por Fernando Balmaceda. (Parte 1)

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Maradona y distintas figuras de la historia argentina atraviesan los portales para acompañar a Messi antes de la semifinal. (Parte 2)

Los símbolos argentinos que aparecen en el video

La producción no se limita a los dos grandes ídolos de la Selección. A medida que se abren los portales, el creador incorpora referentes provenientes de momentos y ámbitos muy diferentes.

Entre las figuras representadas aparecen:

Alejandro Sabella , entrenador de la Selección finalista en Brasil 2014.

, entrenador de la Selección finalista en Brasil 2014. Antonio Rattín , símbolo del histórico enfrentamiento con Inglaterra en 1966.

, símbolo del histórico enfrentamiento con Inglaterra en 1966. Soldados argentinos de la Guerra de Malvinas.

Hinchas de Bangladesh , reconocidos mundialmente por su apoyo a la Albiceleste.

, reconocidos mundialmente por su apoyo a la Albiceleste. Gustavo Cerati y Mercedes Sosa , representantes de la música argentina.

, representantes de la música argentina. Juan Domingo Perón y Eva Perón.

Ernesto “Che” Guevara.

Otros personajes vinculados con la identidad, la cultura y la historia nacional.

Cada aparición amplía el sentido de la pieza. Lo que comienza como una parodia futbolística termina convertido en un multiverso argentino donde conviven el deporte, la música, la política, la memoria y la pasión popular.

La inclusión de los hinchas de Bangladesh también tiene un significado especial. Su identificación con la Selección se transformó durante los últimos mundiales en una de las expresiones internacionales más llamativas del apoyo que genera Argentina.

Una creación sanjuanina que se volvió viral

El trabajo de Balmaceda logró destacarse en medio de las miles de publicaciones que rodean al Mundial. Su diferencial está en haber utilizado la inteligencia artificial no solamente para intercambiar rostros, sino para desarrollar un relato reconocible y cargado de referencias.

La música, los portales, las apariciones inesperadas y el enfrentamiento final construyen una escena pensada para emocionar al público argentino. La viralización fue inmediata y distintos perfiles comenzaron a replicar fragmentos de la producción.

Ante las reacciones generadas, el propio creador aclaró el espíritu del contenido:

“Este video es una parodia que busca entretener, no se tomen las cosas tan serias”. “Este video es una parodia que busca entretener, no se tomen las cosas tan serias”.

La aclaración acompaña una obra que mezcla personajes provenientes de universos muy distintos y que no pretende reconstruir hechos reales. Su objetivo es jugar con el imaginario popular y trasladar la expectativa futbolística al lenguaje de las grandes películas de superhéroes.

FUENTE: nota.texto7