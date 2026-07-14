Arrancan las semifinales del Mundial 2026: días, horarios y dónde ver en vivo Francia - España

La primera semifinal del Mundial 2026 promete un duelo de alto voltaje. Francia y España, dos de las principales candidatas al título, se medirán este martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Arlington (Dallas), con el objetivo de convertirse en el primer finalista del torneo.
El encuentro comenzará a las 16:00 (hora de Argentina) y podrá verse en vivo a través de DSports, mientras que también estará disponible por DGO para quienes prefieran seguirlo vía streaming.
España llega a esta instancia después de eliminar a Bélgica por 2-1 en los cuartos de final, mientras que Francia dejó en el camino a Marruecos tras imponerse por 2-0. Ambos seleccionados buscarán regresar a una final mundialista con planteles repletos de figuras y un fútbol que los convirtió en protagonistas durante todo el certamen.
El ganador de este compromiso esperará en la definición del próximo domingo al vencedor de la segunda semifinal, que enfrentará a Argentina e Inglaterra en Atlanta.