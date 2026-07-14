Arrancan las semifinales del Mundial 2026: días, horarios y dónde ver en vivo Francia - España

Las dos potencias europeas se enfrentarán este martes en Arlington, Texas, por un lugar en la gran final de la Copa del Mundo. Todos los detalles para seguir el partido desde Argentina.

La primera semifinal del Mundial 2026 promete un duelo de alto voltaje. Francia y España, dos de las principales candidatas al título, se medirán este martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Arlington (Dallas), con el objetivo de convertirse en el primer finalista del torneo.

El encuentro comenzará a las 16:00 (hora de Argentina) y podrá verse en vivo a través de DSports, mientras que también estará disponible por DGO para quienes prefieran seguirlo vía streaming.

España llega a esta instancia después de eliminar a Bélgica por 2-1 en los cuartos de final, mientras que Francia dejó en el camino a Marruecos tras imponerse por 2-0. Ambos seleccionados buscarán regresar a una final mundialista con planteles repletos de figuras y un fútbol que los convirtió en protagonistas durante todo el certamen.