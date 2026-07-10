    • 10 de julio de 2026 - 18:11

    El ranking de los entrenadores mejor pagos del Mundial 2026: cuánto gana Lionel Scaloni y en qué puesto está

    Se dio a conocer cuales son los DTs mejor pagados en la Copa del Mundo. Además, sorprende el puesto de Scaloni en ese ránking.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El portal Finance Football, especializado en fútbol y finanzas, elaboró una lista con los 20 entrenadores del Mundial 2026 que más dinero ganan y algunos son de lo más llamativos. Una sorpresa fue el puesto que ocupa Lionel Scaloni, DT campeón del mundo, que se encuentra lejos de los primeros puestos.

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    Carlo Ancelotti, de Brasil, encabeza la lista con 10 millones de euros anuales. Pese a ser el más aro, el italiano sufrió la eliminación del conjunto "verdeamarelo" en los octavos de final, ante Noruega. Las críticas le llegan desde todos lados, pero la idea de la federación local es continuar con el proceso.

    Los tres DT mejor pagos del Mundial 2026

    Quienes le siguen son dos entrenadores que también quedaron eliminados tempranamente. Ellos son Julian Nagelsmann (Alemania), con €7.000.000 anuales, y el argentino Mauricio Pochettino (Estados Unidos), con €6.000.000 por temporada.

    El alemán protagonizó un papelón histórico al quedar eliminado del Mundial 2026 en los 16avos de final, ante Paraguay por penales. Nagelsmann ya había que dejará su cargo. En tanto, Pochettino se quedó afuera de la Copa del Mundo siendo el local en los octavos de final, ante Bélgica.

    Por otro lado, Marcelo Bielsa es el que mejor gana entre los directores técnicos de equipos sudamericanos. "El Loco", que no pasó la fase de grupos con Uruguay, se ubica 9°, con 3 millones de euros al año. El rosarino ya se despidió del conjunto celeste, que por estos días se encuentra en la búsqueda de su reemplazante.

    ¿Y Lionel Scaloni? El entrenador campeón del mundo con la Argentina aparece en el puesto N°14, con 2.300.000 euros anuales, 200.000 euros menos que los que percibe Gustavo Alfaro en Paraguay. Una auténtica sorpresa que desnuda las falencias de la AFA.

    Otra de las sorpresas que se destacan en el informe es el contrato de Luis De La Fuente, en España, pero por lo bajo respecto de sus principales colegas: 2 millones de euros anuales, cinco veces menos de que lo figura en los papeles de Ancelotti.

    El ranking de los 20 entrenadores mejor pagos del Mundial de fútbol 2026

    1. Carlos Ancelotti (Brasil): €10.000.000
    2. Julian Nagelsmann (Alemania): €7.000.000
    3. Mauricio Pochettino (EE.UU.): €6.000.000
    4. Thomas Tuchel (Inglaterra): €5.800.000
    5. Roberto Martínez (Bélgica): €4.000.000
    6. Fabio Cannavaro (Uzbekistán): €4.000.000
    7. Didier Deschamps (Francia): €3.800.000
    8. Ronald Koeman (Países Bajos): €3.000.000
    9. Marcelo Bielsa (Uruguay): €3.000.000
    10. Jesse Marsch (Canadá): €2.500.000
    11. Javier Aguirre (México): €2.500.000
    12. Gustavo Alfaro (Paraguay): €2.500.000
    13. Julen Lopetegui (Qatar): €2.400.000
    14. Lionel Scaloni (Argentina): €2.300.000
    15. Luis de la Fuente (España): €2.000.000
    16. Néstor Lorenzo (Colombia): €2.000.000
    17. Sebastián Beccacece (Ecuador): €2.000.000
    18. Murat Yakin (Suiza): €1.600.000
    19. Ralf Rangnick (Austria): €1.500.000
    20. Zlatko Dali (Croacia): €1.500.000

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