Alexander Zverev venció a Arthur Fery y es finalista de Wimbledon

El alemán Alexander Zverev alcanzó la final de Wimbledon al vencer al sorprendente inglés Arthur Fery en sets corridos: 7-6(0), 6-2 y 6-4. De esta manera, el número tres del ranking mundial jugará el domingo (desde las 12 del mediodía, hora de la Argentina) contra el italiano Jannik Sinner , que venció al serbio Novak Djokovic .

Al contrario de otros torneos grandes, Zverev llegó al All England con perfil bajo. El alemán sabía de antemano que las luminarias se posarían sobre Djokovic y Sinner , por lo que se dedicó a lo que mejor le sale: jugar al tenis. Además, puede decirse que el jugador germano sintió una cierta liberación luego de ganar en Roland Garros . Hasta hacerse con el Grand Slam sobre polvo de ladrillo, Zverev llevaba tres finales perdidas en los torneos grandes. Su triunfo en el Bois de Boulogne le dio alas. Lo convenció de que podía. Y ahora va por los dos primeros puestos del ranking, allí donde están el español Carlos Alcaraz y el italiano Sinner. Ser finalista en esta edición de Wimbledon es su mejor actuación en este torneo: su Rubicón era la cuarta ronda, que nunca había pasado. Además, acceder a la final le reporta al alemán una certeza: gane o pierda el partido decisivo, desde el lunes próximo será el nuevo número dos del ranking.

Otra estadística: con su victoria de este viernes en sets corridos, Zverev se convirtió en el tercer tenista de la Era Abierta en ser finalista en un torneo grande luego de levantar el título en su primer Grand Slam: Wimbledon después de Roland Garros, en su caso.

El alemán, victorioso, habló tras la victoria ante Fery, quien redondeó un torneo impresionante llegando al cuadro principal mediante una invitación y, luego, accediendo a las semifinales. Zverev lo elogió: “Estuvo bien el partido de hoy. Arthur es un jugador increíble. Hay que darle crédito. Será un miembro senior en nuestro tour. Jugará por 10-15 años. Logrará cosas increíbles”, dijo el alemán. Y todo el court principal del All England aplaudió a rabiar.

Luego, el flamante finalista de Wimbledon elogió al público: “Más del 99% del estadio quería que gane Arthur, pero el apoyo de la gente fue tan correcto, que he disfrutado. Muchos estadios en el mundo deberían tomar el ejemplo de cómo apoyar a los jugadores”, postuló. Sobre su rival en el partido decisivo del domingo, Zverev no mostró predilección por Djokovic o Sinner. O sí, pero en tono de broma: “Preferiría que del otro lado de la red estuviera un junior”, sonrió. En un tono más serio, añadió: “Los posibles rivales son el campeón defensor (Sinner) o alguien que ganó aquí 48 veces (Djokovic), así que no importa quién sea. No va a ser sencillo. Necesito confiar en mí mismo y creer que puedo ganar”.

Los números del partido dan una idea de dónde se sustentó la victoria del alemán: el servicio y los tiros ganadores -sobre todo, con su derecha- fueron sus principales armas para percutir la resistencia de Fery, quien de todas maneras nunca olvidará Wimbledon 2026. Zverev hizo 9 aces, tuvo un 72% de acierto con su primer servicio y un 77% de los puntos ganados con ese saque inicial. Con el segundo le fue aún mejor: se llevó el 89% de los puntos en juego.

El alemán casi ¡triplicó! en tiros ganadores a su rival: 44 contra 16. Pero también tuvo seis errores no forzados más: 31 contra 25. Además, el alemán fue contundente en las instancias decisivas: concretó 4 de 8 break-points, mientras que su rival apenas se llevó el único que dispuso en todo el partido. A Zverev también le funcionó -y muy bien- la devolución de saque: ganó 45 puntos cuando le tocó recibir contra apenas 17 de su rival.

Con el triunfo, Zverev se convirtió en el quinto jugador alemán de la historia en llegar a la final de Wimbledon, luego de Boris Becker (tiene siete), Gottfried Von Cramm (tres), Wilhelm Bungert (una) y Michael Stich (una). Además, el número tres del ranking mundial se transformó en el primer tenista de su país (hombre o mujer) en llegar a una final de Wimbledon desde que Angelique Kerber ganara el torneo en 2018.

El triunfo de Zverev en la semifinal de Wimbledon también es un éxito personal: el Grand Slam sobre césped entrañó siempre el mayor grado de dificultad para el tenista alemán. Los números lo demuestran: 22 partidos ganados y nueve perdidos. En las estadísticas contra Sinner, pierde 10-4.