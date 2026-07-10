    • 10 de julio de 2026 - 12:11

    La pelota de los goles de Maradona a Inglaterra sale a subasta por una cifra millonaria

    La mítica pelota Adidas Azteca utilizada por Maradona sale a la venta con un millonario precio base.

    La pelota usada por Maradona.

    La pelota usada por Maradona.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El mundo del fútbol y el coleccionismo deportivo están conmocionados ante una noticia histórica. La casa de subastas Heritage Auctions anunció que pondrá a la venta el objeto más sagrado de las copas del mundo: la pelota con la que Diego Armando Maradona anotó sus dos goles más icónicos a Inglaterra en el Mundial de México 1986.

    Leé además

    el repudiable cantico de los hinchas mexicanos contra maradona que reavivo la rivalidad con argentina: video

    El repudiable cántico de los hinchas mexicanos contra Maradona que reavivó la rivalidad con Argentina: video
    espana y belgica se juegan el pase a semifinales donde espera francia: empatan 0-0

    España y Bélgica se juegan el pase a semifinales donde espera Francia: empatan 0-0

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Considerada por los especialistas como el "Santo Grial" del deporte rey, la mítica pelota Adidas Azteca saldrá a la venta con un impactante precio base de 2,5 millones de dólares, una cifra que promete quedar chica una vez que comiencen a llegar las ofertas de los magnates internacionales.

    Los goles que cambiaron la historia del fútbol

    El balón fue el protagonista absoluto durante los 90 minutos de aquel cruce por los cuartos de final de México 1986, donde la Selección Argentina comenzó a sellar su camino hacia la gloria eterna. En una ráfaga de apenas cuatro minutos, esa pelota tocó la red en dos jugadas contrapuestas que quedaron grabadas a fuego en el imaginario popular:

    • La "Mano de Dios": El instante en el que Diego saltó junto al arquero inglés Peter Shilton y empujó el balón con el puño.
    • El "Gol del Siglo": La obra de arte donde el astro argentino dejó en el camino a cinco rivales ingleses en una carrera memorable, elegido posteriormente por la FIFA como el mejor gol de la historia de los mundiales.

    Un antecedente millonario: En el año 2022, la camiseta que usó Maradona en ese mismo partido frente a los ingleses fue subastada por la impresionante suma de 9,2 millones de dólares. Por eso, los expertos aseguran que el valor de la pelota podría superar cualquier récord previo, ya que no existen parámetros lógicos para ponerle techo a una pieza tan exclusiva.

    El boom del coleccionismo en plena fiebre mundialista

    La decisión de subastar este tesoro deportivo coincide con un momento de altísima demanda en el mercado internacional, impulsado fuertemente por la expectativa que rodea a la realización de la Copa del Mundo 2026.

    "Podría decirse que es el objeto futbolístico más importante que existe", detalló Mike Provenzale, especialista de Heritage Auctions. El experto destacó que, si bien históricamente el mercado de recuerdos deportivos estuvo dominado en Estados Unidos por el básquetbol o el béisbol, el fútbol ha ganado un terreno descomunal en los últimos años, con tarjetas de colección (trading cards) y camisetas históricas alcanzando valores astronómicos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El alemán Alexander Zverev celebra luego de vencer en sets corridos al inglés Arthur Fery en una de las semifinales de Wimbledon.

    Alexander Zverev venció a Arthur Fery y es finalista de Wimbledon

    Jannik Sinner disputará nuevamente una final en Wimbledon.

    Jannik Sinner derrotó a Novak Djokovic y va por el título en Wimbledon

    La selección de Suiza sigue de cerca la evolución física de Johan Manzambi, una de sus grandes figuras.

    Alerta en Suiza: Johan Manzambi es duda ante Argentina por una lesión en la rodilla

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Entrenamiento Selección Argentina.

    La Selección argentina realiza su última práctica antes del duelo con Suiza y Scaloni hablará en conferencia

    Por Redacción Diario de Cuyo