La pelota de los goles de Maradona a Inglaterra sale a subasta por una cifra millonaria

La mítica pelota Adidas Azteca utilizada por Maradona sale a la venta con un millonario precio base.

El mundo del fútbol y el coleccionismo deportivo están conmocionados ante una noticia histórica. La casa de subastas Heritage Auctions anunció que pondrá a la venta el objeto más sagrado de las copas del mundo: la pelota con la que Diego Armando Maradona anotó sus dos goles más icónicos a Inglaterra en el Mundial de México 1986.

Considerada por los especialistas como el "Santo Grial" del deporte rey, la mítica pelota Adidas Azteca saldrá a la venta con un impactante precio base de 2,5 millones de dólares, una cifra que promete quedar chica una vez que comiencen a llegar las ofertas de los magnates internacionales.

Los goles que cambiaron la historia del fútbol El balón fue el protagonista absoluto durante los 90 minutos de aquel cruce por los cuartos de final de México 1986, donde la Selección Argentina comenzó a sellar su camino hacia la gloria eterna. En una ráfaga de apenas cuatro minutos, esa pelota tocó la red en dos jugadas contrapuestas que quedaron grabadas a fuego en el imaginario popular:

La "Mano de Dios" : El instante en el que Diego saltó junto al arquero inglés Peter Shilton y empujó el balón con el puño.

: El instante en el que Diego saltó junto al arquero inglés Peter Shilton y empujó el balón con el puño. El "Gol del Siglo": La obra de arte donde el astro argentino dejó en el camino a cinco rivales ingleses en una carrera memorable, elegido posteriormente por la FIFA como el mejor gol de la historia de los mundiales. Un antecedente millonario: En el año 2022, la camiseta que usó Maradona en ese mismo partido frente a los ingleses fue subastada por la impresionante suma de 9,2 millones de dólares. Por eso, los expertos aseguran que el valor de la pelota podría superar cualquier récord previo, ya que no existen parámetros lógicos para ponerle techo a una pieza tan exclusiva.

El boom del coleccionismo en plena fiebre mundialista La decisión de subastar este tesoro deportivo coincide con un momento de altísima demanda en el mercado internacional, impulsado fuertemente por la expectativa que rodea a la realización de la Copa del Mundo 2026.