Alerta en Suiza: Johan Manzambi es duda ante Argentina por una lesión en la rodilla

La selección de Suiza mantiene la incertidumbre a pocas horas del cruce frente a Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026 .

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Johan Manzambi , una de las principales figuras del conjunto europeo, continúa recuperándose de una lesión en la rodilla y todavía no está confirmada su presencia en el partido que se jugará este sábado en el Kansas City Stadium.

El mediocampista de apenas 20 años sufrió la molestia durante el último entrenamiento previo al encuentro de octavos de final ante Colombia. Aunque Suiza logró avanzar tras imponerse en la definición por penales, el futbolista no volvió a entrenarse con normalidad y desde entonces trabaja de manera diferenciada.

Manzambi, nacido en Ginebra y con raíces angoleñas y congoleñas, atraviesa un gran presente en el Friburgo de la Bundesliga alemana. Su capacidad para romper líneas, conducir el juego y generar peligro ofensivo lo convirtió en una pieza clave dentro del esquema del entrenador Murat Yakin.

En la conferencia de prensa previa al partido, el entrenador fue cauteloso al referirse al estado físico del volante y dejó en claro que no tomará riesgos innecesarios.

"Únicamente jugará si tiene sentido desde el punto de vista médico", afirmó Yakin, quien reconoció que la lesión generó preocupación en el cuerpo técnico. "Únicamente jugará si tiene sentido desde el punto de vista médico", afirmó Yakin, quien reconoció que la lesión generó preocupación en el cuerpo técnico.

El DT también explicó que el problema físico apareció de manera inesperada en la práctica previa al duelo con Colombia y sembró dudas sobre su recuperación.

"La lesión en el último momento del entrenamiento fue un shock. No creo que una lesión así pueda curarse rápidamente. No creo que haya tiempo suficiente", sostuvo.

Lo esperarán hasta último momento

Pese al panorama poco alentador, en el seleccionado suizo todavía no descartan contar con Manzambi frente a la Albiceleste. Durante el entrenamiento del jueves, el futbolista realizó tareas diferenciadas, con zapatillas deportivas y evidenciando dificultades para caminar con normalidad.

Yakin confirmó que la decisión se tomará sobre la hora del partido y que el aspecto médico será determinante.

"No siente dolor. Actualmente, no puedo decir si jugar está médicamente justificado. Por supuesto, esperamos ver al jugador en su mejor forma sobre el terreno de juego. Pero tendremos que esperar y ver", concluyó.

La posible ausencia de Manzambi representaría una baja sensible para Suiza en un encuentro decisivo frente a la Selección argentina, que buscará meterse entre los cuatro mejores del Mundial 2026.