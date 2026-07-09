Preocupación en Francia: Mbappé pidió el cambio por una molestia y encendió las alarmas en el Mundial 2026

La clasificación de Francia a las semifinales del Mundial 2026 dejó una enorme preocupación. Kylian Mbappé, la máxima figura del seleccionado francés, debió abandonar el campo de juego por una molestia en el tobillo derecho durante el triunfo 2-0 frente a Marruecos, en Boston.
El delantero del Real Madrid, que había sido determinante al convertir el primer gol del encuentro tras fallar un penal en el primer tiempo, sintió un fuerte dolor cuando restaban 13 minutos para el final del partido y pidió ser reemplazado.
En su lugar ingresó Jean-Philippe Mateta, mientras el capitán de Les Bleus se dirigió directamente al banco de suplentes, donde fue atendido por el cuerpo médico y recibió una bolsa de hielo sobre el tobillo afectado.
Francia espera el parte médico
La imagen de Mbappé con hielo en el tobillo generó preocupación entre los hinchas franceses, especialmente porque el equipo de Didier Deschamps está a solo un paso de la final del Mundial.
Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial que determine la gravedad de la lesión, por lo que en Francia aguardan con expectativa la evolución del delantero durante las próximas horas.
Mbappé sigue haciendo historia
Más allá del susto, Mbappé volvió a ser protagonista. Tras desperdiciar un penal en la primera etapa, se recuperó en el complemento y abrió el marcador con una gran definición.
Con ese tanto alcanzó los ocho goles en el Mundial 2026, igualando la marca de Lionel Messi en el torneo. Además, llegó a 20 goles en Copas del Mundo, quedando a solo uno del argentino, máximo goleador histórico de la competencia.
Ahora, Francia espera por el ganador del duelo entre España y Bélgica para disputar las semifinales, mientras todo el país permanece atento a la recuperación de su máxima estrella.