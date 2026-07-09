Preocupación en Francia: Mbappé pidió el cambio por una molestia y encendió las alarmas en el Mundial 2026

La clasificación de Francia a las semifinales del Mundial 2026 dejó una enorme preocupación. Kylian Mbappé, la máxima figura del seleccionado francés , debió abandonar el campo de juego por una molestia en el tobillo derecho durante el triunfo 2-0 frente a Marruecos, en Boston.

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Con goles de Mbappé y Dembélé, Francia le ganó 2-0 a Marruecos y pasó a semis de la Copa del Mundo

El delantero del Real Madrid, que había sido determinante al convertir el primer gol del encuentro tras fallar un penal en el primer tiempo , sintió un fuerte dolor cuando restaban 13 minutos para el final del partido y pidió ser reemplazado.

En su lugar ingresó Jean-Philippe Mateta, mientras el capitán de Les Bleus se dirigió directamente al banco de suplentes, donde fue atendido por el cuerpo médico y recibió una bolsa de hielo sobre el tobillo afectado.

La imagen de Mbappé con hielo en el tobillo generó preocupación entre los hinchas franceses , especialmente porque el equipo de Didier Deschamps está a solo un paso de la final del Mundial.

Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial que determine la gravedad de la lesión , por lo que en Francia aguardan con expectativa la evolución del delantero durante las próximas horas.

Mbappé sigue haciendo historia

Más allá del susto, Mbappé volvió a ser protagonista. Tras desperdiciar un penal en la primera etapa, se recuperó en el complemento y abrió el marcador con una gran definición.

Con ese tanto alcanzó los ocho goles en el Mundial 2026, igualando la marca de Lionel Messi en el torneo. Además, llegó a 20 goles en Copas del Mundo, quedando a solo uno del argentino, máximo goleador histórico de la competencia.

Ahora, Francia espera por el ganador del duelo entre España y Bélgica para disputar las semifinales, mientras todo el país permanece atento a la recuperación de su máxima estrella.