    • 6 de julio de 2026 - 09:33

    Polémica mundialista: la vicegobernadora de Mendoza tildó de "equipo africano" a Francia y levantó polvareda

    Hebe Casado volvió a generar polémica tras un comentario desafortunado por el partido de Francia-Paraguay.

    La vicegobernadora de Mendoza tildó de equipo africano a Francia y levantó polvareda. Fuente: Los Andes

    La vicegobernadora de Mendoza tildó de "equipo africano" a Francia y levantó polvareda. Fuente: Los Andes

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    La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, volvió a quedar en el centro de la polémica por una publicación en redes sociales realizada tras el partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026, disputado el sábado pasado.

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    Luego de la victoria francesa por 1 a 0, la compañera de fórmula del gobernador Alfredo Cornejo escribió un mensaje que generó fuertes cuestionamientos por su referencia a la ascendencia de varios futbolistas del seleccionado europeo.

    "Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé", publicó Casado en su cuenta de X.

    El comentario provocó una rápida reacción entre los usuarios de la red social, donde acumuló alrededor de 125 respuestas y una cifra similar de republicaciones. Muchos de los mensajes cuestionaron el tono de la publicación y la calificaron de discriminatoria o racista, mientras que otros salieron en defensa de la vicegobernadora.

    Lejos de retractarse, Casado respondió a una de las críticas y defendió su mensaje. "Solo las personas inteligentes entienden el sarcasmo", escribió, al rechazar las acusaciones por la referencia a la composición étnica del plantel dirigido por Didier Deschamps.

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