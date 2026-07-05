FIFA anuló la suspensión de Balogun y podrá jugar con Estados Unidos ante Bélgica

El delantero estadounidense Folarin Balogun quedó habilitado para disputar el cruce de octavos de final del Mundial 2026 entre Estados Unidos y Bélgica luego de que el Comité Disciplinario de la FIFA dejara en suspenso la fecha de suspensión que debía cumplir tras su expulsión frente a Bosnia y Herzegovina .

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La decisión, basada en el artículo 27 del Código Disciplinario, representa un precedente inusual en una Copa del Mundo y generó una fuerte polémica .

El delantero del Mónaco había visto la tarjeta roja directa por un planchazo sobre Tarik Muharemovi en los 16avos de final y recibió la sanción reglamentaria por infringir los artículos 14 y 66 del Código Disciplinario.

Sin embargo, la FIFA aclaró que la ejecución del castigo quedará suspendida durante un período de prueba de un año.

En consecuencia, Balogun podrá enfrentar a Bélgica, aunque si vuelve a cometer una infracción de similar naturaleza dentro de los próximos doce meses deberá cumplir la fecha pendiente, además de la sanción correspondiente por la nueva falta.

La resolución no anuló la expulsión ni prosperó una apelación, sino que aplicó una suspensión condicional prevista en el reglamento.

De esta manera, Mauricio Pochettino recupera a uno de sus principales atacantes, autor de tres goles en cuatro partidos, para el duelo frente al conjunto dirigido por Rudi García, mientras Bélgica expresó su malestar por la decisión.

Otro caso similar que tuvo a Cristiano Ronaldo como protagonista

El caso reavivó el debate sobre los criterios disciplinarios de la FIFA y recordó un antecedente reciente, cuando en noviembre de 2025 Cristiano Ronaldo recibió tres fechas de suspensión tras ser expulsado por un codazo al irlandés Dara O'Shea durante las Eliminatorias.

El portugués cumplió la primera frente a Armenia y las dos restantes quedaron en suspenso bajo el mismo artículo 27, una medida que, según informó la BBC, tuvo en cuenta que aquella fue su primera tarjeta roja en 225 partidos con Portugal.

Trump celebró la resolución

La decisión también provocó repercusiones políticas, ya que el presidente estadounidense Donald Trump, quien había calificado la expulsión de Balogun como "una injusticia", celebró el fallo con un mensaje en sus redes sociales: "Gracias FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia".

La publicación fue compartida posteriormente por la cuenta oficial de la Casa Blanca, mientras la controversia por la aplicación de este mecanismo excepcional continúa creciendo dentro y fuera del fútbol.