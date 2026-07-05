Selección Argentina: uno por uno, cómo llegan los jugadores tocados antes del cruce con Egipto

La clasificación de la Selección Argentina a los octavos de final del Mundial 2026 dejó un saldo positivo en lo deportivo, pero también varias preocupaciones desde el aspecto físico . El intenso partido ante Cabo Verde, que se definió en el alargue, exigió al máximo a los dirigidos por Lionel Scaloni y varios futbolistas terminaron exhaustos o con molestias.

Posibles cambios en la Selección Argentina: Scaloni analiza tres o cuatro variantes para enfrentar a Egipto

Con apenas tres días de recuperación antes del duelo frente a Egipto, el cuerpo técnico monitorea la evolución de cada uno de los jugadores.

El defensor, que volvió a ser titular como lateral izquierdo por encima de Nicolás Tagliafico, debió abandonar la cancha sobre el final del tiempo reglamentario. Visiblemente agotado, se tendió sobre el césped y comenzó a elongar debido a un fuerte calambre.

Scaloni intentó evitar el cambio porque ya había utilizado una ventana de modificaciones instantes antes, pero finalmente no tuvo alternativa. La tranquilidad para el cuerpo técnico es que no sufrió una lesión y todo quedó en una sobrecarga muscular producto del desgaste.

Otro de los que terminó al límite fue Enzo Fernández. Durante el alargue sufrió un calambre que incluso lo obligó a elongar en pleno partido. Como Argentina ya no tenía posibilidades de realizar más cambios, el mediocampista permaneció en el campo hasta el final.

El volante no presenta una lesión, aunque terminó con un importante desgaste físico tras completar los 120 minutos.

Nicolás González

El atacante ingresó en el segundo tiempo y aportó desequilibrio por las bandas, aunque sufrió una torcedura en el tobillo izquierdo luego de una mala pisada.

Pese al golpe, pudo completar el encuentro sin inconvenientes y, en principio, la molestia no comprometería su presencia frente a Egipto.

Messi y Mac Allister, agotados pero sin lesiones

Lionel Messi y Alexis Mac Allister también finalizaron el partido con evidentes signos de cansancio tras disputar todos los minutos del encuentro.

Sin embargo, ambos se encuentran en buenas condiciones y no presentan lesiones. La expectativa es que puedan recuperarse plenamente para el compromiso del martes.

Scaloni cuestionó el poco descanso

El plantel tuvo una jornada de recuperación luego de que la práctica prevista en Miami fuera suspendida por una fuerte tormenta. Los jugadores realizaron trabajos regenerativos en el gimnasio del hotel mientras el cuerpo técnico prioriza la recuperación física.

Tras la victoria ante Cabo Verde, Scaloni también expresó su malestar por el calendario del Mundial.

"Ahora a descansar. No sé cómo está hecho el Mundial, pero tuvimos seis días antes y ahora tres y medio. Cuando más necesitás descansar, menos tiempo tenés. Es muy difícil de entender", cuestionó el entrenador argentino. "Ahora a descansar. No sé cómo está hecho el Mundial, pero tuvimos seis días antes y ahora tres y medio. Cuando más necesitás descansar, menos tiempo tenés. Es muy difícil de entender", cuestionó el entrenador argentino.

Con el choque frente a Egipto cada vez más cerca, la evolución física de los jugadores será determinante para definir el equipo que buscará el pase a los cuartos de final.