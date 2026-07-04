    • 4 de julio de 2026 - 19:03

    [VIDEO] Festejos desmedidos: hinchas robaron un patrullero tras el triunfo de la Selección argentina

    El insólito momento ocurrió en medio de los festejos por el triunfo de Argntina en Plaza Mitre, en la localidad bonaerense de Monte Grande.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lo que debía ser una celebración por la clasificación de la Selección Argentina a los octavos de final del Mundial terminó con disturbios en Monte Grande. En medio de los festejos en la Plaza Mitre, un grupo de personas se apoderó de un patrullero de la Guardia Urbana municipal y protagonizó una peligrosa secuencia que quedó registrada en video.

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    Las imágenes muestran el momento en el que, mientras cientos de hinchas celebraban el triunfo argentino sobre Cabo Verde, varias personas se subieron al móvil oficial. Algunos comenzaron a saltar sobre el techo del patrullero, mientras que otro de los involucrados se sentó al volante y lo condujo entre la multitud.

    En el video también se observa cómo quienes estaban sobre el vehículo aparentemente provocaron daños en algunas de las balizas y luces del patrullero, en medio de los festejos y ante la mirada de decenas de personas que registraban la escena con sus celulares.

    El episodio ocurrió en la Plaza Mitre de Monte Grande, donde una gran cantidad de vecinos se había reunido para celebrar el pase de la Selección a los octavos de final del Mundial.

    Hasta el momento no trascendió si hubo personas detenidas por el hecho ni el alcance de los daños que sufrió el vehículo municipal. Tampoco se informó si las autoridades iniciaron una investigación para identificar a los responsables.

    El insólito episodio se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde las imágenes generaron críticas por los destrozos al móvil oficial y por la falta de control durante los festejos.

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