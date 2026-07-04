Le robaron un celular en Chile y le vaciaron una cuenta con $6 millones: acordaron devolverle el dinero

Un viaje de compras a Chile terminó con una pérdida millonaria para un sanjuanino. La Justicia de San Juan formalizó la Investigación Penal Preparatoria (IPP) contra Marcelo Jesús Espejo, señalado como presunto partícipe necesario de una defraudación informática mediante la cual vaciaron la cuenta bancaria de un hombre de apellido Morales, quien sufrió el robo de su teléfono celular en Santiago de Chile.

Según la investigación de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, el hecho ocurrió el 1 de abril de 2025, cuando Morales participaba de un tour de compras organizado por WhatsApp. En un momento de la jornada, delincuentes le sustrajeron el celular del interior de su bolso sin que lo advirtiera.

Con el dispositivo en su poder, los autores ingresaron al homebanking de la víctima en el Banco Santander y realizaron seis transferencias no autorizadas por un total de 6 millones de pesos, vaciando completamente su caja de ahorro en cuestión de minutos.

La pesquisa permitió reconstruir el recorrido del dinero. De los seis millones sustraídos, Ariel Maximiliano Aragón recibió 3 millones de pesos en una cuenta de NaranjaX, mientras que Silvia Brenda Guerrero recibió 2 millones en la misma plataforma. El millón restante fue transferido a otra cuenta. Además, los investigadores establecieron que Aragón envió los 3 millones que había recibido a la cuenta de Marcelo Jesús Espejo, primo de Guerrero, menos de dos minutos después de concretado el robo.

Otro de los elementos que fortalecieron la investigación fue el análisis de los registros migratorios y bancarios. Mientras Aragón y Guerrero no habían salido del país, Espejo sí se encontraba en Santiago de Chile el día del hecho, de acuerdo con información de Migraciones. A su vez, la dirección IP desde la que se realizaron las transferencias correspondía a un proveedor chileno, lo que ubicó el dispositivo robado en ese país al momento de la maniobra.