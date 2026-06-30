    • 30 de junio de 2026 - 10:38

    Murió un preso que tenía un celular introducido en el recto

    La médica que certificó la muerte informó como causa un shock séptico con foco abdominal, derivado del cuadro de abdomen agudo perforativo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un interno del Complejo Penitenciario II de Presidencia Roque Sáenz Peña falleció este lunes en el Hospital "4 de Junio", donde permanecía internado, tras ser sometido a una intervención quirúrgica para extraer un teléfono celular que, según el parte oficial, tenía alojado en el recto.

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    El fallecido fue identificado como Sergio Luis González, de 41 años, conocido como "Teto", oriundo de Charata. Cumplía una condena de seis años y seis meses en la unidad penitenciaria.

    El informe policial

    De acuerdo con el informe policial, el pasado 27 de junio el interno fue trasladado de urgencia al hospital, luego de manifestar un intenso dolor abdominal. Los estudios radiológicos realizados permitieron detectar un cuerpo extraño en la zona rectal, que posteriormente fue identificado como un teléfono celular Samsung J7.

    Tras la evaluación médica, González fue intervenido quirúrgicamente para extraer el dispositivo. El diagnóstico inicial fue de abdomen agudo perforativo con perforación peritoneal, por lo que permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

    Sin embargo, este lunes 29 de junio se confirmó su fallecimiento. La médica que certificó la muerte informó como causa un shock séptico con foco abdominal, derivado del cuadro de abdomen agudo perforativo, según consta en el parte oficial.

    Investigación

    La Fiscalía de Investigación Penal N° 4 de Sáenz Peña, a cargo del fiscal Gustavo Valero, tomó intervención en el caso y ordenó el secuestro de la historia clínica del paciente. Además, dispuso el traslado del cuerpo a Resistencia para la realización de una radiografía de cuerpo completo y la posterior autopsia, con el objetivo de determinar las circunstancias del deceso.

    En forma paralela, el Servicio Penitenciario Provincial inició actuaciones judiciales vinculadas al ingreso y hallazgo del teléfono celular dentro del establecimiento carcelario. La investigación continúa para establecer las responsabilidades correspondientes.

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