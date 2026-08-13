Murió en un gravísimo accidente Diego Gluge: los detalles de la tragedia que se cobró la vida del hombre de 35 años

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Diego Benjamín Gluge, de 35 años, falleció anoche luego de despistar con el automóvil que conducía sobre la Ruta Provincial 5, a la altura del lote 264, jurisdicción de General Alvear, en la provincia de Misiones. El siniestro se registró alrededor de las 20:40, bajo una intensa lluvia. Por causas que son materia de investigación, el conductor y único ocupante de un Peugeot 307 habría perdido el control del vehículo, despistó y terminó cayendo en una zanja.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el hombre no presentaba signos vitales. El médico policial determinó posteriormente que el deceso se produjo como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio traumático y politraumatismo de cráneo.