    • 13 de agosto de 2026 - 12:13

    Murió en un gravísimo accidente Diego Gluge: los detalles de la tragedia que se cobró la vida del hombre de 35 años

    Fue en plena madrugada y con lluvia.

    Murió en un gravísimo accidente Diego Gluge: los detalles

    Murió en un gravísimo accidente Diego Gluge: los detalles

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    Diego Benjamín Gluge, de 35 años, falleció anoche luego de despistar con el automóvil que conducía sobre la Ruta Provincial 5, a la altura del lote 264, jurisdicción de General Alvear, en la provincia de Misiones. El siniestro se registró alrededor de las 20:40, bajo una intensa lluvia. Por causas que son materia de investigación, el conductor y único ocupante de un Peugeot 307 habría perdido el control del vehículo, despistó y terminó cayendo en una zanja.

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    Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el hombre no presentaba signos vitales. El médico policial determinó posteriormente que el deceso se produjo como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio traumático y politraumatismo de cráneo.

    En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de la División Criminalística y de Bomberos, quienes realizaron las tareas correspondientes. Por disposición judicial, el rodado fue secuestrado y depositado en la Comisaría de General Alvear para las pericias. El cuerpo fue entregado a sus familiares para velatorio e inhumación. La investigación continúa bajo intervención del Juzgado de Instrucción Dos de Oberá.

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