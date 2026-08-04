De dónde era la pareja que murió tras la caída de un árbol por el viento zonda

Un trágico accidente vial enlutó a la provincia de Mendoza durante el fin de semana, cuando un matrimonio perdió la vida luego de que un árbol de grandes dimensiones se desplomara sobre la camioneta en la que viajaban. Las ráfagas extremas del viento zonda , que mantenían a gran parte de la región bajo alerta amarilla, fueron el desencadenante fatal del siniestro.

Tragedia en Mendoza: un matrimonio murió al caer un árbol sobre su camioneta el día del cumpleaños de 15 de su hija

Las víctimas fatales fueron identificadas como Fabio Germán Pompei (46) y Fabiana Piedi , una pareja oriunda de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut . Si bien habían nacido en el sur del país, el matrimonio se encontraba radicado desde hacía un tiempo en la localidad mendocina de Chacras de Coria, en Luján de Cuyo , debido a la profesión del hombre, quien se desempeñaba como geólogo.

El dramático episodio ocurrió el sábado por la tarde, alrededor de las 16:35 , a la altura del kilómetro 621 de la Ruta Nacional 143, en un sector conocido como Paso de Las Carretas , en el departamento de San Carlos.

La consternación por el hecho se profundizó al conocerse el motivo del viaje familiar. La pare ja regresaba de San Rafael tras ir a buscar a su hija adolescente , que ese mismo día cumplía 15 años.

La menor había viajado con las divisiones del Club Banco Mendoza para participar de una jornada deportiva de hockey. Aunque estaba previsto que regresara a la noche con la delegación oficial, sus padres decidieron ir a buscarla personalmente para pasar el día con ella y ultimar los detalles de la fiesta de cumpleaños que habían organizado para el fin de semana siguiente.

Mientras la familia transitaba por la calzada a bordo de una SUV Baic de color verde, la fuerza del viento zonda derribó un árbol que cayó directamente sobre la parte frontal del vehículo. El impacto fue devastador. La estructura del techo colapsó, el parante izquierdo quedó retorcido hacia el interior del habitáculo y el parabrisas fue destruido por completo. Pompei, que conducía la camioneta, y Piedi, ubicada en el asiento del acompañante, murieron de forma instantánea.

Milagrosamente, la parte trasera del rodado conservó gran parte de su estructura. Esto permitió que la adolescente de 15 años y una cuarta ocupante —una mujer de 52 años oriunda de Río Cuarto, Córdoba— lograran sobrevivir al aplastamiento.

Tras los llamados de emergencia al 911, se desplegó un fuerte operativo que involucró a efectivos de la Comisaría 18°, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y Bomberos del Valle de Uco, quienes debieron cortar parte de la carrocería para rescatar a las víctimas atrapadas.

Ambas sobrevivientes fueron trasladadas de urgencia al Hospital Antonio J. Scaravelli. Fuentes sanitarias reportadas por Infobae confirmaron que evolucionan de manera favorable y se encuentran fuera de peligro, acompañadas por familiares y profesionales de la salud.

Profundo dolor por la muerte del matrimonio

La noticia generó un fuerte impacto en la comunidad mendocina, especialmente en el ámbito del deporte local. Fabiana Piedi era una mujer muy querida y activa en el hockey provincial, lo que desató una inmediata cadena de mensajes de despedida en las redes sociales.

La Asociación Mendocina de Hockey expresó públicamente sus condolencias, acompañando a la familia en este difícil momento.

A las muestras de afecto se sumó también el Club San Pablo Futsal, institución donde juega la adolescente, que manifestó su total apoyo y acompañamiento a la menor tras la irreparable pérdida de sus padres.