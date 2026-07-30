    • 30 de julio de 2026 - 14:01

    Murió a los 62 años un reconocido actor ganador de un Goya

    Manolo Solo falleció a causa de un cáncer. El intérprete español construyó una extensa carrera en películas como El buen patrón, La isla mínima y Tarde para la ira.

    Murió un reconocido actor ganador de un Goya

    Murió un reconocido actor ganador de un Goya

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El cine español está de luto por la muerte de Manolo Solo, uno de sus actores de reparto más reconocidos y ganador de un premio Goya. El artista falleció este jueves en Madrid, a los 62 años, como consecuencia de un cáncer, según confirmó la Academia de Cine de España.

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    Su nombre real era Manuel Jesús Fernández Serrano y había nacido en Algeciras, Cádiz. A lo largo de más de tres décadas desarrolló una carrera marcada por personajes secundarios de enorme presencia, hasta convertirse en uno de esos rostros que el público reconocía incluso antes de recordar su nombre.

    Solo alcanzó uno de los mayores reconocimientos de su trayectoria en 2017, cuando ganó el Goya a mejor actor de reparto por Tarde para la ira, la película dirigida por Raúl Arévalo. Su participación duraba apenas unos minutos, pero fue suficiente para construir uno de los personajes más recordados del filme.

    Un rostro presente en grandes películas y series

    El actor participó en producciones como El buen patrón, junto a Javier Bardem; La isla mínima, Celda 211, Biutiful, El laberinto del fauno, B, la película y Cerrar los ojos, dirigida por Víctor Erice. También formó parte de series como Aída, 30 monedas, Los misterios de Laura y Amar en tiempos revueltos.

    Manolo Solo desarrolló una carrera de más de tres décadas y ganó el Goya a mejor actor de reparto en 2017.

    Manolo Solo desarrolló una carrera de más de tres décadas y ganó el Goya a mejor actor de reparto en 2017.

    Entre sus trabajos más recientes se encontraba la miniserie Anatomía de un instante, basada en la obra de Javier Cercas sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Allí interpretó al general Manuel Gutiérrez Mellado. También había actuado en Una quinta portuguesa y en Aquí, una película que fue presentada en el Festival de Cannes y todavía no llegó a los cines.

    Aunque fue especialmente reconocido por sus papeles de reparto, en los últimos años también asumió personajes protagónicos. Uno de los más destacados fue el de Cerrar los ojos, donde interpretó a un director de cine frente a José Coronado.

    Su agencia de representación destacó que durante sus más de 30 años de trayectoria se convirtió en uno de los grandes actores de su generación y que “no dejó de trabajar hasta sus últimos días”. Su fallecimiento provocó numerosas despedidas de compañeros, directores y referentes de la cultura española.

    Antes de dedicarse por completo a la actuación, Solo estudió Ciencias de la Educación y pasó por el Instituto del Teatro de Sevilla. También fue cantante, bajista y guitarrista del grupo Los Relicarios, una faceta musical de la que surgió su nombre artístico.

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