    • 27 de julio de 2026 - 09:41

    Murió Carlos Dos Santos: detalles del accidente que terminó con su vida

    Manejaba una moto y fue atropellado por un coche cuyo conductor se dio a la fuga.

    Murió Carlos Do Santos: detalles del accidente que terminó con su vida

    Murió Carlos Do Santos: detalles del accidente que terminó con su vida

    Foto:

    Carlos Noel Dos Santos (56) falleció este sábado en el Hospital Samic de Oberá de Misiones luego de permanecer internado con heridas de extrema gravedad tras ser embestido por un vehículo que escapó sin detenerse a asistirlo, informó diario El Territorio.

    Leé además

    Marina Magalí, una reconocida actriz que marcó una época dorada en la pantalla grande argentina.

    Murió Marina Magalí, la recordada actriz de "Nazareno Cruz y el lobo"
    murio un policia mientras custodiaba un edificio publico en la madrugada

    Murió un policía mientras custodiaba un edificio público en la madrugada

    Anoche, Dos Santos circulaba en moto cuando fue impactado a la altura del kilómetro 7 de la Ruta Provincial 5. El conductor del otro vehículo, lejos de auxiliar a la víctima, continuó su marcha y desapareció de la escena.

    Durante las primeras pericias, efectivos de la Policía de Misiones encontraron restos plásticos pertenecientes al espejo retrovisor de un Citroën de color gris, elemento que se convirtió en una de las principales pistas para intentar identificar al automovilista prófugo. Pese al esfuerzo del personal médico del Hospital, el estado del motociclista era irreversible.

    Así, entrada la tarde, el médico policial Fernando Alonso confirmó que la causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio provocado por un traumatismo craneoencefálico grave, producto de las lesiones sufridas en el impacto.

    Conocido el fallecimiento, el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares para el velatorio y posterior inhumación.

    Mientras familiares y allegados atraviesan el dolor por la pérdida, la Policía de Misiones mantiene un intenso trabajo investigativo para localizar al conductor que abandonó la escena del siniestro. Los investigadores buscan determinar su identidad y esclarecer las circunstancias del hecho, con el objetivo de que quien huyó sin asistir a la víctima responda ante la Justicia.

    Los restos de Dos Santos son velados serán velados en la Iglesia Asamblea de Dios del kilómetro 8, Panambí.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La mujer, que estaba en tratamiento contra el cáncer, fue sometida por error a una cirugía destinada a otro paciente. La Justicia brasileña investiga posibles fallas en los protocolos del hospital.

    Una mujer murió tras una cirugía que era para otro paciente

    dolor en el folclore: murio el integrante de un historico grupo

    Dolor en el folclore: murió el integrante de un histórico grupo

    El saxofonista Plas Johnson, reconocido mundialmente por haber sido el creador e intérprete del icónico solo de saxo tenor en la banda sonora original de La Pantera Rosa.

    Murió Plas Johnson, el legendario saxofonista que inmortalizó la música de "La Pantera Rosa"

    Murió Kaylee Hottle, la joven actriz de Godzilla. Foto: gentileza Clarín

    Conmoción en Hollywood: murió una joven actriz en un siniestro vial