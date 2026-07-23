Dolor en el folclore: murió el integrante de un histórico grupo

El folclore y la música popular están de luto tras haberse dado a conocer una triste noticia: murió un artista que formó parte de un histórico grupo musical del norte argentino . Por el momento, se desconocen las causas de su fallecimiento y tanto colegas del ambiente como fanáticos lo despidieron con pesar a través de las redes sociales.

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Se trata de Alberto José Ovando , integrante del grupo Los Fronterizos . El deceso fue confirmado por el propio grupo mediante una sentida publicación en sus redes sociales , donde expresaron la tristeza que generó la partida de quien formó parte de una de las agrupaciones más reconocidas de la música popular.

En el emotivo mensaje, el grupo afirmó que este domingo despidieron “a un amigo, a un compañero y a un Fronterizo” . Además, recordaron a Ovando, quien era el barítono y el que ejecutaba el bombo y la quena , con palabras de afecto y agradecimiento, a la vez que resaltaron su trayectoria y su calidad humana.

“Tu recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros y en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de conocerte”, expresa la despedida difundida por Los Fronterizos , grupo oriundo de Salta .

“ Con profundo dolor despedimos hoy a un amigo, a un compañero y a un Fronterizo. Hay personas que dejan una huella imborrable, no solo por su talento, sino también por la calidad humana con la que transitan la vida. Hoy nos toca despedir a quien supo llevar con orgullo la bandera de Los Fronterizos, honrando una historia de tantos años con su voz, su compromiso y su inmenso corazón”, señala la carta de despedida del grupo.

Y añade: “Compartimos escenarios, caminos, ensayos, viajes y momentos que quedarán para siempre en nuestra memoria. Su paso por el grupo forma parte de nuestra historia y de ese legado que seguirá vivo en cada canción”.

Por otro lado, el grupo le agradeció “por la amistad, por el compañerismo y por todo lo que brindaste. Tu recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros y en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de conocerte”.

Murió Alberto José Ovando, integrante del grupo Los Fronterizos. Foto: Facebook/Los Fronterizos - oficial

“Que Dios te reciba en su gloria y te conceda el descanso eterno. Que vueles alto, querido amigo. Nosotros seguiremos cantando, sabiendo que, de alguna manera, tu voz siempre nos acompañará. Hasta siempre, Alberto José Ovando. Hasta siempre, Fronterizo”, cierra la sentida carta.

José Ovando y un legado histórico en el folklore

Alberto José Ovando deja un legado invaluable en el folklore argentino como parte de Los Fronterizos, una de las agrupaciones más emblemáticas de la música popular del país. Con su voz de barítono y su talento en instrumentos tradicionales como el bombo y la quena, contribuyó a mantener viva una identidad musical que marcó a generaciones de argentinos.

Su paso por el conjunto no solo enriqueció el repertorio de la formación, sino que también ayudó a preservar y proyectar la esencia del folklore hacia nuevos públicos. Más allá de sus aportes artísticos, Ovando será recordado por el compromiso y la pasión con los que defendió la historia de Los Fronterizos. Tal como destacó el propio grupo en su despedida, su legado permanece en cada canción, en cada escenario compartido y en la memoria de quienes disfrutaron de su música.

Su trayectoria representa el espíritu de camaradería, respeto por la tradición y amor por el folklore que caracterizó a la agrupación, asegurando que su huella continúe viva en la cultura popular argentina.