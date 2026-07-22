"Mala mía", Rosalía pidió perdón por haber compartido un posteo antiargentina

La cantante española Rosalía pidió disculpas en sus redes sociales por haber compartido un posteo que criticaba a la selección argentina, que disparó una campaña de repudio contra la artista, a pocas semanas de sus recitales en Buenos Aires.

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Acusan a Rosalía de reírse de los argentinos tras el triunfo de España en el Mundial

Rosalía había compartido un posteo de la ex actriz porno Mía Khalifa , en el cual celebraba la eliminación de la Selección con el tema "La perla" de fondo.

"Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdooonnnnn" escribió la cantante, junto a un emoji de la bandera argentina.

La cantante española Rosalía quedó envuelta en una polémica al expresarse sobre la sociedad argentina. En el marco de la final de la Copa del Mundo , que ganó el combinado europeo por 1-0, la intérprete compartió en su TikTok una publicación de la actriz Mia Khalifa donde hace alusión a su canción llamada “La perla ”. Horas más tarde, la artista pidió perdón y dijo que lo hizo sin darse cuenta del significado.

En la polémica publicación, Khalifa simula cantar un fragmento de dicha canción de Rosalía y acompañó el gesto con una frase irónica: “ Así suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas ”. Este guiño, dirigido a los fanáticos argentinos tras perder la final del Mundial, causó una fuerte indignación en los seguidores.

Ante este panorama, la situación subió aún más de tono cuando Rosalía reposteó el video donde se escucha la siguiente frase: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”.

La repercusión inmediata, a la que se le complementó el fenómeno de la viralización, dejaron expuestas tanto a Khalifa como a Rosalía, quien regresará a la Argentina para dar cuatro shows en el Movistar Arena en el mes de agosto. A raíz de ello, ambas eliminaron su posteo de sus redes sociales.

La propia Rosalía, en su historia de Instagram, se hizo eco de todo lo sucedido e hizo un pedido de disculpas, unas horas más tarde: “Le di compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”. A este texto, le sumó emojis nostálgicos para visibilizar su sentir.