Ciclo de Música de Cámara de la UNSJ: este miércoles habrá una nueva velada con entrada gratuita

La Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ ofrecerá una nueva fecha de su tradicional Ciclo de Música de Cámara con un repertorio para violín y piano. La cita será este miércoles 22 de julio, con acceso libre.

La música de cámara volverá a ocupar un lugar central en la agenda cultural sanjuanina con una nueva presentación del Ciclo de Música de Cámara organizado por la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan. El encuentro reunirá a destacados intérpretes locales en una propuesta que invita al público a disfrutar de algunas de las obras más representativas del repertorio clásico para violín y piano.

El concierto se realizará este miércoles 22 de julio, a las 21, en el Aula Magna de la FFHA, con entrada libre y gratuita, consolidando un espacio que busca acercar la música académica a la comunidad y fomentar el encuentro entre artistas y espectadores.

La programación contará con la participación del violinista Ángel Santiago González y la pianista Mariana Garrotti, quienes interpretarán composiciones de Leoš Janáek y Antonín Dvoák, dos figuras fundamentales de la música centroeuropea cuyas obras se distinguen por su riqueza melódica y profundidad expresiva.

La velada también incluirá la actuación del pianista Cristian Peralta, quien ofrecerá un repertorio dedicado a Félix Mendelssohn, uno de los compositores más destacados del romanticismo alemán y autor de piezas que mantienen plena vigencia en los escenarios de todo el mundo.

El Ciclo de Música de Cámara de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes se ha convertido en una propuesta habitual dentro del calendario cultural de San Juan, brindando un espacio para la difusión de la música clásica y el talento de intérpretes vinculados a la universidad y al ámbito artístico provincial.