    • 21 de julio de 2026 - 14:18

    Ciclo de Música de Cámara de la UNSJ: este miércoles habrá una nueva velada con entrada gratuita

    La Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ ofrecerá una nueva fecha de su tradicional Ciclo de Música de Cámara con un repertorio para violín y piano. La cita será este miércoles 22 de julio, con acceso libre.

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    La música de cámara volverá a ocupar un lugar central en la agenda cultural sanjuanina con una nueva presentación del Ciclo de Música de Cámara organizado por la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan. El encuentro reunirá a destacados intérpretes locales en una propuesta que invita al público a disfrutar de algunas de las obras más representativas del repertorio clásico para violín y piano.

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    El concierto se realizará este miércoles 22 de julio, a las 21, en el Aula Magna de la FFHA, con entrada libre y gratuita, consolidando un espacio que busca acercar la música académica a la comunidad y fomentar el encuentro entre artistas y espectadores.

    La programación contará con la participación del violinista Ángel Santiago González y la pianista Mariana Garrotti, quienes interpretarán composiciones de Leoš Janáek y Antonín Dvoák, dos figuras fundamentales de la música centroeuropea cuyas obras se distinguen por su riqueza melódica y profundidad expresiva.

    La velada también incluirá la actuación del pianista Cristian Peralta, quien ofrecerá un repertorio dedicado a Félix Mendelssohn, uno de los compositores más destacados del romanticismo alemán y autor de piezas que mantienen plena vigencia en los escenarios de todo el mundo.

    El Ciclo de Música de Cámara de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes se ha convertido en una propuesta habitual dentro del calendario cultural de San Juan, brindando un espacio para la difusión de la música clásica y el talento de intérpretes vinculados a la universidad y al ámbito artístico provincial.

    Con acceso gratuito, la invitación está abierta tanto a los habituales seguidores de la música de cámara como a quienes deseen acercarse por primera vez a este género en una noche que promete combinar arte, sensibilidad y excelencia interpretativa.

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