Quince fábricas de cerveza de San Juan serán parte de un evento que busca posicionar la elaboración local

Tras el boom registrado hace años atrás y el surgimiento de distintas fábricas, la cerveza artesanal sostiene su producción en San Juan. Con el propósito de compartir con el público el detrás del trabajo local, la realidad del sector y sus propuestas es que se realizará esta semana la tercera edición de la Noche de las Fábricas, una iniciativa desarrollada en conjunto por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

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El evento contará en esta oportunidad con la presencia de quince emprendimientos locales: Ancestral, Donata del Desierto, Umbral, Cumbre, Angualasto, Strato, Oluja, Cuyo Cervecería, Sholken, Monos Sabios, Valle de Cóndores, Oasis, Mann, Mandrake, Aukan y Alina . Cada marca estará ofreciendo degustaciones y productos, además de información sobre los procesos de elaboración, las bondades y ventajas de la cerveza artesanal como las características que hacen particular a cada elaboración.

Se sumarán a la propuesta sectores de foodtrack para disfrutar de distintas ofertas gastronómicas, juegos y sorteos. Un detalle no menor es que se destinará un sector del Chalet Cantono que estará cubierto para garantizar el confort de los asistentes, apuntando a que sea un evento para disfrutar entre familias y amigos.

La música será parte de la Noche de las Fábricas, con el show en vivo de Somos Nosotros y el set de Dj Agus Sotelo, quien estará musicalizando la velada con éxitos de los 90, los 2000 y la actualidad. De esta manera se propone pasar una jornada distinta, de la mano de una cerveza artesanal.

Durante la tercera edición se sumará una propuesta más que interesante para quienes deseen saber más sobre la cerveza y sus características. Se trata de catas dirigidas gratuitas que se habilitarán durante el evento para cupos limitados.

Conforme explicaron desde la organización, serán catas con cupos de hasta 25 personas por turno, sin necesidad de realizar una inscripción previa. En esta oportunidad se realizarán dos, una a las 19:30 y otra a las 21:30 horas.

Las mismas estarán guiadas por profesionales que compartirán con los presentes los ideales para aprender sobre estilos y procesos de elaboración. La intención es que no solo se pueda disfrutar de la cerveza, sino también conocer sobre la bebida.

El dato sobre la Noche de las Fábricas

Se realizará este viernes 24 de julio, desde las 18 horas y se extenderá hasta las 00 horas; en el Chalet Cantoni Casa Cultura, ubicado sobre Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia. La entrada es libre y gratuita para que no solo sea accesible para la comunidad, sino también para impulsar el motor del desarrollo del ecosistema emprendedor.