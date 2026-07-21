Gran Hermano tuvo una noche de leyendas: Emanuel quedó eliminado ante Solange

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una de sus definiciones más cargadas de historia. Emanuel Di Gioia quedó eliminado al perder el mano a mano frente a Solange Abraham, su antigua aliada y posterior rival, en una gala que enfrentó a dos recordados participantes de la edición 2011.

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La tensión se mantuvo hasta el final de la 22ª gala de eliminación . Antes del esperado versus, Santiago del Moro anunció que Matías Hanssen, Sebastián Cola, Yanina Zilli y Yisela “Yipio” Pintos continuaban en competencia, luego de recibir el 0,2%, 0,5%, 0,7% y 1,3% de los votos, respectivamente.

Con el resto de los participantes fuera de peligro, todas las miradas quedaron concentradas en Emanuel y Solange , dos jugadores unidos por un pasado compartido, pero separados por una convivencia que terminó convirtiéndolos en adversarios.

Finalmente, el conductor comunicó la decisión del público: Emanuel recibió el 55,3% de los votos negativos , mientras que Solange obtuvo el 44,7% y aseguró su continuidad en la casa.

El resultado provocó una despedida cargada de emoción. Ema abrazó a sus compañeros y rompió en llanto antes de cruzar la puerta. Al recordar su recorrido, sostuvo que había vivido una experiencia inolvidable y dedicó su participación a su hija.

“Lo hago por mi hija, que es lo mejor que tengo y está afuera, así que ya gané”.

El participante oriundo de San Martín, provincia de Buenos Aires, abandonó el reality entre lágrimas, pero agradecido por haber tenido una nueva oportunidad dentro del programa que lo hizo conocido años atrás.

Emanuel Di Gioia se despidió entre lágrimas de la casa de Gran Hermano tras perder el versus frente a Solange Abraham.

De aliados inseparables a rivales en la placa

El enfrentamiento tuvo un condimento especial por la historia que ambos construyeron dentro y fuera del programa. Emanuel y Solange se conocían desde Gran Hermano 2011 y, al ingresar a Generación Dorada, aprovecharon esa relación para formar una de las primeras alianzas de la casa.

Junto a Eduardo Carrera y Cinzia Francischiello conformaron el grupo denominado “F4”, que durante varias semanas intentó ganar peso en las decisiones del juego. Sin embargo, la estrategia comenzó a romperse cuando Solange viajó de intercambio a La Casa de los Famosos.

Durante su ausencia, Emanuel y Eduardo evaluaron avanzar sin ella. Cuando Solange regresó, encontró una casa distinta y una alianza debilitada. Desde entonces, las diferencias se profundizaron y los antiguos compañeros nunca volvieron a jugar juntos como al comienzo.

Pese al distanciamiento, ambos mantuvieron algunos gestos de respeto en momentos sensibles de la competencia. Por eso, el versus final no fue simplemente una eliminación más: representó el cierre de una relación que pasó de la complicidad a la rivalidad frente a las cámaras.

Solange Abraham superó a Emanuel Di Gioia en un enfrentamiento entre dos históricos de la edición 2011.

Con la salida de Emanuel, Solange continúa en carrera y suma una nueva victoria en una edición marcada por las alianzas cambiantes, los reencuentros y las cuentas pendientes entre figuras que ya habían dejado su huella en el reality.