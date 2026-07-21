Duelo en el heavy metal argentino: murió Claudio "Pato" Strunz, histórico baterista de Hermética y fundador de Malón

El heavy metal argentino atraviesa una jornada de profundo dolor tras conocerse la muerte de Claudio "Pato" Strunz , histórico baterista de Hermética , quien falleció este lunes a los 59 años .

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Reconocido como uno de los músicos más influyentes del género en el país, Strunz dejó una marca indeleble en la historia del metal nacional gracias a su potencia, técnica y estilo, que lo convirtieron en una referencia para varias generaciones de bateristas.

Strunz se incorporó a Hermética en 1991 y fue parte de la formación clásica con la que grabó dos discos fundamentales para el género: Ácido Argentino y Víctimas del Vaciamiento .

Tras la disolución de la banda en 1995, formó Malón junto a Claudio O'Connor , Antonio Romano y Karlos Cuadrado , proyecto que dio continuidad al legado de Hermética y editó trabajos como Espíritu Combativo y Justicia o Resistencia .

Nacido el 11 de noviembre de 1966 en La Tablada bajo el nombre de Claudio Marcelo Zurita , comenzó su recorrido musical durante la década de 1980 y dio sus primeros pasos en la banda Heinkel .

Con el paso de los años se consolidó como uno de los grandes exponentes de la batería en el país, especialmente por su dominio del doble bombo y su aporte al desarrollo del thrash metal sudamericano.

Durante la década de 1990 protagonizó algunos de los momentos más importantes de la escena, presentándose junto a Hermética en reiteradas oportunidades en el Estadio Obras Sanitarias y participando en festivales internacionales como Monsters of Rock, compartiendo cartel con bandas como Black Sabbath, Slayer y Kiss.

Su aporte más allá de los escenarios

Además de su carrera artística, Strunz impulsó el crecimiento de nuevas bandas mediante la creación y administración de salas de ensayo como La Cueva, espacio que se convirtió en un punto de referencia para numerosos grupos del rock argentino.

Después de su salida de Malón en 2021, continuó desarrollando proyectos musicales. Integró Íthaca, banda con la que lanzó el álbum El peso que no pesa en 2024, y asumió un rol activo en la composición de las canciones.

Su regreso a los escenarios

En los últimos meses, el músico había retomado una intensa actividad con el espectáculo "Hermética x Pato Strunz" (HXPS), propuesta con la que revivía el repertorio de la histórica banda y mantenía vigente su legado frente a nuevas generaciones de seguidores del metal.

Su fallecimiento representa una pérdida significativa para la historia del rock pesado argentino, donde será recordado como uno de los bateristas más importantes e influyentes de las últimas décadas.