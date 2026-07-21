"La coreografía de tu vida", el libro de una sanjuanina que invita a dejar los pasos impuestos y escribir la propia historia

La danza como una forma de habitar el mundo. Esa es la premisa que atraviesa "La coreografía de tu vida" , el primer libro de la sanjuanina Victoria Bordón, quien decidió trasladar al papel años de experiencias personales, formación artística y reflexiones sobre la identidad para proponer una pregunta tan sencilla como profunda: ¿cuántos de los pasos que damos en la vida realmente los elegimos?

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En diálogo con DIARIO DE CUYO, la profesora de danzas folclóricas contó que el libro nació de una idea que la acompaña desde hace tiempo. "Todo debe quedar asentado" , afirmó. Esa necesidad de dejar un registro se combinó con el deseo de enriquecer su carrera artística y realizar un aporte que trascienda el ámbito de la danza.

El proceso de escritura fue intenso. Entre mayo y julio de este año logró dar forma a una obra que reúne vivencias personales, herramientas prácticas y conceptos vinculados a la danza, la filosofía y la teoría de género, explicados con un lenguaje accesible para que cualquier persona que forme o no parte del ambiente de la danza pueda comprenderlo.

Lejos de plantearse como un manual o un libro académico, "La coreografía de tu vida" propone mirar la existencia como un ensayo permanente. Así lo sostiene la autora: "Coreografiar no es controlar cada paso para que salga perfecto. Es decidir cómo te movés en el espacio que tenés, con el cuerpo que cargás y con la música que suena”.

A partir de esa idea, invita a dejar de repetir movimientos impuestos por la familia, la cultura o las expectativas sociales para empezar a construir una identidad propia. "La vida en contexto de la danza es dejar de ejecutar pasos que no elegimos y empezar a firmar nuestra propia danza", resumió Bordón.

La publicación está organizada en ocho capítulos. Los primeros tres invitan a reconocer los patrones aprendidos; los siguientes exploran la improvisación, los errores y los nuevos comienzos; mientras que el cierre ofrece ejercicios y herramientas para que cada lector diseñe una coreografía personal, sin buscar parecerse a nadie más.

"No busques la coreografía perfecta, buscate vos en el movimiento. La vida no se vive en pausa, se vive en ensayo", plantea uno de los mensajes centrales de la obra.

Una propuesta literaria atravesada por la propia historia

Cada reflexión tiene un origen autobiográfico. Bordón asegura que escribió sobre situaciones que atravesó y que ahora decidió compartir desde la literatura. "A través de lo que se cuenta en el libro está lo que me sucedió en la vida. Lo pude contar y ahora compartir literariamente", señaló.

Su mayor anhelo es que quienes lean la obra puedan identificar los "pasos" que hoy conducen sus vidas y se animen a cambiar aquellos que no sienten propios.

La relación de Bordón con el arte empezó mucho antes de convertirse en profesora de Danza Folklórica de Nivel Superior. Al respecto comenta que, siendo una niña, con 9 años copiaba las coreografías de los videos musicales que veía y a veces me animaba a mostrarle a su familia cómo bailaba, actuaba y jugaba a ser una gran artista. Con el tiempo esa pasión se transformó en una vocación. Se formó profesionalmente y amplió sus conocimientos en distintas disciplinas artísticas, un recorrido que hoy encuentra una nueva expresión en la escritura.

"Siempre encaré mis metas buscando ser multifacética, formarme y disfrutar cada etapa de mi vida. Como digo en el libro, se trata de empezar a tomar los pasos de tu propia coreografía", concluyó.

La presentación al público de "La coreografía de tu vida"

La obra se presentará este martes 21 de julio, desde las 17, en el Centro Cultural Conte Grand, ubicado en Las Heras y San Luis, Capital. Es importante destacar que la entrada libre y gratuita. Durante el encuentro se podrán adquirir ejemplares, compartir con la autora sobre su trabajo detrás del libro, y analizar cómo recuperar la autoría con pequeños movimientos sostenidos, entre otros temas. Además, habrá firma de libros y sorteos.

Para quienes deseen adquirir un ejemplar y no pueda acudir a la presentación, los pueden conseguir a través de las redes sociales de la autora @victoriabordon05 a $35.000. Habrá descuentos vigentes para bibliotecas e instituciones artísticas.