    • 20 de julio de 2026 - 09:22

    Selene Rivero: la pequeña gran promesa del malambo que inspira a Valle Fértil

    A los 9 años, la bailarina que ha representado a la provincia en varias ocasiones, recibió la declaración de Interés Cultural en el departamento.

    La bailarina de malambo Selene Rivero, una de las más jóvenes en recibir esta distinción de la comuna de su departamento.&nbsp;

    La bailarina de malambo Selene Rivero, una de las más jóvenes en recibir esta distinción de la comuna de su departamento. 

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    Por Estela Ruiz M.

    Esta semana, la bailarina de malambo femenino Selene Rivero -de solo 9 años- recibió la distinción de Interés Cultural, Educativo y Artístico Departamental por parte del Concejo Deliberante de Valle Fértil; un reconocimiento que la alienta a continuar en su camino dentro de la danza y reconoce su esfuerzo y constancia.

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    La declaración -que recibió “por su dedicación a la danza folclórica argentina y su permanente compromiso con la preservación y difusión de nuestras tradiciones culturales”- conmovió a la comunidad, ya que la niña fue la protagonista más joven de la jornada. "Fue muy lindo ver su emoción al tener este reconocimiento porque ella, dentro de su corta edad, sabe que su esfuerzo es reconocido. Y para nosotros significa muchísimo orgullo", dijo a DIARIO DE CUYO su mamá, Verónica Ceballes, una bailarina de folclore que dejó su Córdoba natal para instalarse en el Valle con su esposo, Julio Rivero, bailarín local. Juntos llevan adelante la academia Ayekantun y acompañan los sueños de su pequeña, algo que a veces se hace cuesta arriba, por las distancias y los medios de los que disponen.

    Selene con la copia de su Declaración de Interés, la única en danza de esa camada, impulsada por la concejal Carina Calivar.

    Selene con la copia de su Declaración de Interés, la única en danza de esa camada, impulsada por la concejal Carina Calivar.

    "Por ahora no tiene apoyo económico, a sus gastos los estamos manejando nosotros, con ayuda de algunos sponsors", dijo Verónica, quien contó que la niña, que cursa cuarto grado de la escuela Albergue Casa del Niño, incluso hace pulseritas para vender y así colaborar a reunir dinero para los gastos que generan el vestuario y las participaciones en distintos encuentros.

    Aunque esta declaración no implica necesariamente aportes en ese sentido, tal como señaló Ceballes, el Artículo 3 insta a “acompañar, promover y difundir la trayectoria artística de la niña Selene Arelis Rivero, reconociendo su labor como embajadora de la cultura vallista”, algo que para su familia de bailarines tiene mucho valor.

    La pequeña Selene, junto al resto de los distinguidos por el Municipio de Valle Fértil

    La pequeña Selene, junto al resto de los distinguidos por el Municipio de Valle Fértil

    "Queremos visibilizar su historia para que muchas más nenas y nenes de su edad se animen a iniciar en este camino. Y queremos que ella siga soñando", agregó Verónica.

    Logros y nuevos caminos para la bailarina

    A pesar de su corta edad, Selene ya lleva tres años dedicada con exclusividad al malambo, cosechando valiosos premios en San Juan y La Rioja. Ha representado orgullosamente a la provincia al integrar durante dos años consecutivos (2024 y 2025) la Delegación Sanjuanina del PYGA en la categoría de "Solista de malambo femenino Semillita".

    La agenda de la joven promesa vallista la llevará, los días 18 y 19 de julio, a la vecina provincia de La Rioja, donde competirá en el Certamen "La Rioja Reúne los Grandes Valores". Y posteriormente, en el mes de septiembre, jugará de local al participar en el Preselectivo de Malambo Femenino que se desarrollará en Valle Fértil.

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