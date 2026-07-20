Por primera vez se realizará un Congreso de Astrología en San Juan, ¿cómo ser parte de la experiencia?

La astrología es considerada una pseudociencia que se encarga de estudiar la posición y el comportamiento de los astros y de esa manera relacionarlo a la conducta de la persona. Durante muchos años estuvo rodeada de prejuicios, mientras que la visión moderna busca interpretar cómo las energías de los cuerpos celestes se reflejan en nuestras emociones y patrones de comportamiento. Para entender más sobre el tema, en San Juan se realizará el Primer Congreso de Astrología .

Los mensajes de las mujeres de la Selección tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026

La propuesta surgió de la mano de Ayelén Trad , una sanjuanina que comenzó sus estudios en la temática sobre el 2020 y desde entonces profundiza su formación. “La intención es acercar la astrología a la gente con un lenguaje simple, aprovechando el interés. La idea es acercarnos más y que sea entendible, fácil, accesible para todos. Sacar ciertos mitos y tabúes” , explicó Mariano Herrera en contacto con DIARIO DE CUYO, quien fue convocado por Trad junto a otras especialistas para ser parte del primer congreso.

En total serán cinco los disertantes que tendrá el primer encuentro que abordará temáticas como los elementos y sus fuerzas, el zodiaco, las claves de la carta natal, entre otros temas de importancia. La premisa del encuentro es que esté destinado a publico en general, que sepa o no sobre astrología.

“No es necesario tener conocimientos previos, por eso también está bueno ir a las primeras charlas, todo será en un lenguaje simple. Habrá interacciones y propuestas de pasarlo por el cuerpo” , destacó Mariano.

El evento se realizará el 22 de agosto en el auditorio del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson. Debido a la capacidad de la sala los cupos son limitados y las entradas ya se encuentran disponibles en tikzet.com . La primera venta tendrá un costo de $35.000 y la intención de los organizadores es ir viendo cómo evoluciona la demanda cercana a la fecha del congreso para sostener el precio o tocarlo.

El congreso de desarrollará de 9 a 17 horas, con un intervalo durante el horario del almuerzo. “Creamos esta jornada para acercar nuevas miradas sobre los desafíos de la vida cotidiana. A través de la Astrología nos reconocemos como seres vibrantes, complejos, únicos e irrepetibles, que vivimos experiencias en retroalimentación constante con nuestros entornos. También, exploramos cómo las transformaciones sociales y culturales impactan en nuestra forma de trabajar, vincularnos, tomar decisiones y proyectarnos hacia el futuro”, destacaron desde la organización.

Es importante destacar que el congreso no entrega certificado, ya que la propuesta consiste en compartir una jornada vivencial, reflexiva y de intercambio, orientada a compartir herramientas y perspectivas vinculadas a la astrología.

Cronograma del Congreso de Astrología

8:45 - Apertura de recepción y acreditaciones. El equipo de organización recibirá a los asistentes y realizará la verificación de entradas para el ingreso al auditorio.

09:30 - Los cuatro elementos: Fuerzas temperamentales que dan forma a la vida. Disertante: Ayelén Trad

10:30 - El Camino del Zodíaco: Del movimiento celeste, a la escena humana. Disertante: Pauli Martin

11:30 - La Tríada de la Fortuna: Las claves de la Carta Natal. Sol, Luna y Ascendente. Disertante: Mariano Herrara

12:30 a 14:00 INTERVALO DE ALMUERZO

14:30 - Urano de Tauro a Géminis: Cielo y Tierra. Cuerpo y Mente. Disertante Kika Alonso

15:30 - Saturno y Neptuno en Aries: El inicio de la construcción desde el alma. Disertante Agostina Tassi

16:30 - Plutón y Nodo Norte en Acuario: La transformación social desde una conciencia de red. Disertantes: Ayelén Trad - Pauli Martín - Mariano Herrera - Kika Alonso - Agostina Tassi

17:30 – Cierre

Los sanjuaninos que serán parte del Congreso de Astrología

Mariano Herrera, Pauli Martín, Ayelen Trad, Agostina Tassi y Kika Alonso, quienes disertarán en el Congreso de Astrología

Ayelén Trad: Inició sus estudios en astrología en 2020 y desde entonces continúa profundizando su formación de manera permanente en distintas escuelas. Se dedica profesionalmente a la consulta astrológica desde 2021, realizando lecturas de carta natal, revolución solar, tránsitos, progresiones, sinastrías y dinámicas familiares.

Desde 2023 dicta talleres y participa en eventos y propuestas interactivas. Desde 2024 es Coach Ontológica Profesional, integrando esta herramienta a sus consultas para acompañar procesos de autoconocimiento y desarrollo personal.

Agostina Tassi: Licenciada en Psicología desde 2014. Su interés por la astrología comenzó en la infancia, cuando su madrina la acercó a este universo junto con la numerología, despertando una curiosidad que la acompañó a lo largo de toda su vida.

Con el tiempo amplió su formación incorporando diversas herramientas de autoconocimiento y bienestar. Actualmente desarrolla Las Golondrinas, un espacio ubicado en Las Tumanas, San Juan, donde integra naturaleza, bienestar y desarrollo personal, acompañando procesos de transformación desde una mirada integral

Mariano Herrera: Profesor de yoga y formador de instructores, con más de 12 años de experiencia en la enseñanza de prácticas de yoga tradicional e integrativa.

Su acercamiento a la astrología comenzó en 2020, disciplina que incorporó a su camino de estudio y desarrollo personal. Egresado de la Escuela Consideral, actualmente coordina una formación para astrólogos en C.E.N. Narayani, en la provincia de San Juan, integrando los saberes del yoga y la astrología como herramientas de conciencia y transformación.

Kika Alonso: Artista sanjuanina, intérprete y cantautora con más de 20 años de experiencia en los escenarios. También se dedica a la docencia desde hace más de 9 años en las áreas de canto, yoga y meditación.

En 2016 comenzó sus estudios en astrología como parte de un camino de búsqueda personal. Desde entonces ha continuado profundizando este lenguaje y, desde 2022, comparte el taller inicial Astro 101 junto a Paula Martin, acercando la astrología a nuevas personas desde una mirada práctica y accesible.

Pauli Martín: Inició sus estudios en astrología en 2020 y desde entonces continúa profundizando su formación de manera permanente en distintas escuelas. Se dedica profesionalmente a la consulta astrológica desde 2021, realizando lecturas de carta natal, revolución solar, tránsitos, progresiones, sinastrías y dinámicas familiares.

Desde 2023 dicta talleres y participa en eventos y propuestas interactivas. Desde 2024 es Coach Ontológica Profesional, integrando esta herramienta a sus consultas para acompañar procesos de autoconocimiento y desarrollo personal.