    • 20 de julio de 2026 - 11:19

    El primer tráiler de "Avengers: Doomsday" ya está disponible y anticipa una batalla épica

    El nuevo adelanto reúne a los Avengers, los X-Men y los 4 Fantásticos contra Doctor Doom, con los regresos de Robert Downey Jr. y Chris Evans.

    Los héroes de Marvel regresan con un tráiler épico

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Marvel Studios encendió la expectativa con el primer tráiler completo de Avengers: Doomsday, la película que marcará el regreso de la saga a los cines. El adelanto muestra a Doctor Doom como la gran amenaza y reúne a los Avengers, los X-Men, los 4 Fantásticos y los New Avengers en una batalla de escala multiversal.

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    El tráiler de Avengers: Doomsday anticipa una batalla multiversal con héroes de distintas generaciones del universo Marvel.

    Uno de los momentos que más impacto generó fue la aparición de Robert Downey Jr. como Victor von Doom, el gran villano de la historia. El actor regresa al Universo Cinematográfico de Marvel, pero ya no como Tony Stark o Iron Man, sino como una amenaza capaz de enfrentar a todos los héroes.

    El avance presenta a Doctor Doom desatando un conflicto que obligará a personajes de diferentes universos a unir fuerzas. Entre ellos aparecen los Avengers, los mutantes clásicos, los 4 Fantásticos, los habitantes de Wakanda y el equipo conocido como los New Avengers.

    Avengers: Doomsday y el regreso de Steve Rogers

    Otra de las grandes sorpresas del tráiler es el regreso de Chris Evans como Steve Rogers. El antiguo Capitán América vuelve a aparecer después de su despedida en Avengers: Endgame y podría convertirse en una figura clave para reunir nuevamente a los héroes frente a la amenaza de Doom.

    También se observa a Thor, interpretado por Chris Hemsworth, intentando unir a los distintos equipos. El Dios del Trueno aparece como una de las voces centrales frente al peligro que llega desde Latveria, mientras las imágenes anticipan enfrentamientos, destrucción y cruces entre personajes que nunca habían compartido pantalla.

    Robert Downey Jr. regresa a Marvel como Doctor Doom, el poderoso enemigo que deberán enfrentar los protagonistas de Avengers: Doomsday.

    Robert Downey Jr. regresa a Marvel como Doctor Doom, el poderoso enemigo que deberán enfrentar los protagonistas de Avengers: Doomsday.

    El tráiler también confirma la participación de figuras de los X-Men como Profesor X, Magneto y Cíclope, además de los integrantes de los 4 Fantásticos encabezados por Reed Richards. A ellos se suman personajes como Loki, Ant-Man, Shang-Chi, Black Panther, Namor, Falcon y los nuevos Avengers.

    Cuándo se estrena Avengers: Doomsday

    La película está dirigida por Joe y Anthony Russo, responsables de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. Su regreso alimenta todavía más la expectativa por una producción que promete convertirse en uno de los acontecimientos cinematográficos más importantes de 2026.

    Avengers: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026. La historia continuará posteriormente en Avengers: Secret Wars, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2027 y que cerrará el gran arco de la Saga del Multiverso.

    Con Doctor Doom en el centro de la escena, el regreso de Steve Rogers y la reunión de algunos de los equipos más reconocidos de Marvel, el primer tráiler dejó en claro que los Avengers están de vuelta y que la batalla que se aproxima será una de las más grandes de toda la franquicia.

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