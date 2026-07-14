Manu quedó eliminado de Gran Hermano en una gala al rojo vivo frente a Luana

Manu quedó eliminado de Gran Hermano después de perder un ajustado mano a mano frente a Luana Fernández. Manuel Ibero recibió el 51,2% de los votos negativos, contra el 48,8% de su rival, y abandonó la casa tras 141 días de convivencia en una gala cargada de tensión.

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La definición llegó durante la noche del lunes 13 de julio, en la 21ª gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada. La placa era negativa, por lo que el público debía elegir quién dejaba la competencia.

La noche comenzó con varios participantes en riesgo. Juan Carlos López fue el primero en quedar a salvo, con apenas el 0,1% de los votos. Después salieron de la placa Emanuel Di Gioia, con el 0,4%, y Yisela “Yipio” Pintos, con el 0,8%.

Más tarde, Santiago del Moro anunció que Solange “Sol” Abraham continuaría en la casa tras recibir el 19,9%. De esa manera, la decisión final quedó reducida al esperado versus entre Manu y Luana .

Ambos aguardaron juntos la definición hasta que el conductor pronunció el nombre de Manuel Ibero. El resultado fue uno de los más parejos de la edición: solo 2,4 puntos porcentuales separaron al eliminado de su rival.

La despedida de Manu después de 141 días

Tras conocerse la decisión del público, Manu reunió a sus compañeros y aseguró que se marchaba satisfecho por su recorrido. El participante expresó que había cumplido su objetivo y agradeció el vínculo construido durante los meses de convivencia.

“Me voy en paz, muy feliz. Los caretas no llegan lejos, los falsos tampoco”, lanzó antes de cruzar la puerta.

Su última frase no pasó inadvertida y fue interpretada como un mensaje dirigido a algunos jugadores con los que mantuvo diferencias durante las últimas semanas. Gran Hermano le agradeció por su permanencia en la casa y el participante se despidió entre abrazos.

El momento en que Santiago del Moro confirmó la salida de Manu tras una definición que mantuvo en vilo a toda la casa.

Yipio explotó contra Solange tras la eliminación de Manu

Yipio enfrentó a Solange después de la gala y la responsabilizó por haber perjudicado la imagen de Manu. (Foto: Captura Telefe)

La salida provocó una fuerte reacción entre quienes acompañaban a Manu dentro de la competencia. Una de las más afectadas fue Yipio, quien enfrentó a Solange y exteriorizó toda su bronca por el resultado.

Según las imágenes difundidas por TN, Yipio acusó a Sol de haber perjudicado la imagen de Manu durante los días previos a la gala. “Lo ensuciaste”, le recriminó cara a cara, en medio de un intercambio de inusltos que elevó nuevamente la tensión dentro de la casa.

La discusión dejó al descubierto las divisiones que atraviesan a los participantes en la recta final. Mientras algunos intentaron contener la situación, Yipio mantuvo sus cuestionamientos y responsabilizó a Solange por el desgaste que, según su interpretación, sufrió Manu frente al público

Cómo quedó la casa tras la salida de Manu

La eliminación modificó nuevamente el equilibrio entre los grupos. Manu había construido alianzas y rivalidades durante sus 141 días de convivencia, por lo que su ausencia podría provocar nuevos movimientos estratégicos.

Luana, en tanto, consiguió superar una definición extremadamente pareja y continuará en competencia. El escaso margen del resultado también dejó una advertencia para los demás jugadores: en esta etapa, cualquier discusión, alianza o posicionamiento puede modificar el voto del público.

La gala terminó con una salida ajustada, una despedida con mensajes filosos y una pelea que promete tener consecuencias durante los próximos días.