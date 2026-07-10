Presunta corrupción de menores: la Fiscalía pidió la absolución del ex Gran Hermano, Marcelo Corazza

Marcelo Corazza , primer ganador de Gran Hermano en Argentina y exproductor de Telefe , quedó cerca de ser absuelto en el juicio oral en el que se lo investiga por presunta participación en una organización dedicada a la corrupción de menores.

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Durante su alegato, el fiscal general Juan García Elorrio pidió su absolución al sostener que los delitos que se le atribuyen prescribieron y que no existen elementos suficientes para responsabilizarlo por los hechos más recientes .

La causa también tiene como imputados a Francisco Angelotti Notarbartolo, Fernando Charpenet, Raúl Mermet y Leandro Aguiar, quienes enfrentan acusaciones por asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual, promoción de la prostitución, abuso sexual, corrupción de menores y tenencia de material de abuso sexual infantil.

En su exposición ante el Tribunal Oral Federal N.º 3, integrado por los jueces Javier Ríos, Andrés Basso y Fernando Machado Peloni, el fiscal solicitó 22 años de prisión para Francisco Angelotti Notarbartolo, a quien señaló como el presunto líder de la organización.

Además, pidió una pena de 11 años de cárcel para Leandro Aguiar y de 10 años para Fernando Charpenet y Raúl Mermet , a quienes consideró partícipes necesarios de los delitos de trata de personas y abuso sexual.

Si bien solicitó la absolución de Corazza, el representante del Ministerio Público también requirió que todos los imputados respondan de manera solidaria con una reparación económica destinada a las víctimas.

Las querellas mantuvieron la acusación contra los cinco imputados

Los abogados del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos, que representan a tres de las presuntas víctimas, sostuvieron la acusación contra los cinco procesados y solicitaron condenas para todos ellos.

Hasta el momento, el Tribunal Oral Federal no informó cuándo dará a conocer el veredicto.

Cómo comenzó la investigación

La causa se inició en octubre de 2022 a partir de la denuncia presentada por una víctima ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

Según la investigación judicial, la organización habría captado niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, principalmente en la provincia de Misiones, para trasladarlos a la Ciudad de Buenos Aires y al conurbano bonaerense con fines de explotación sexual.

La instrucción sostiene que la presunta red operó desde 1999 hasta marzo de 2023, cuando se concretaron las detenciones. Entre las maniobras investigadas figuran promesas de viajes, regalos o dinero a cambio de encuentros sexuales, además del presunto intercambio y solicitud de material de abuso sexual infantil.

De acuerdo con la acusación original, Angelotti Notarbartolo habría encabezado la organización junto a Corazza, Raúl Mermet y otras personas aún no identificadas. Posteriormente, en 2018, se habrían incorporado Fernando Charpenet y Leandro Aguiar. Ahora, será el Tribunal el que defina la responsabilidad penal de cada uno de los imputados.