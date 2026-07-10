    • 10 de julio de 2026 - 12:14

    Intentó robar en un local de Villa Krause y fue detenido con una tijera entre sus prendas

    El sujeto, de 51 años, fue interceptado por la Policía a pocas cuadras del comercio tras un llamado al 911.

    Local de ropa de Villa Krause.

    Local de ropa de Villa Krause.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 51 años fue detenido este viernes en Rawson luego de ser señalado como el presunto autor de un intento de robo en un local de ropa de Villa Krause. El procedimiento se concretó minutos después del hecho, cuando efectivos policiales lograron localizarlo mientras patrullaban la zona.

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    El episodio ocurrió en un comercio ubicado sobre Boulevard Sarmiento. Según informaron fuentes policiales, un operador de la sala de monitoreo alertó a los uniformados de que un hombre intentaba ingresar al local con fines de robo, aunque finalmente no consiguió llevarse ningún elemento.

    Con las características físicas aportadas, los efectivos iniciaron un recorrido por las inmediaciones y, al llegar a la intersección de las calles Alvear y Kennedy, observaron a un hombre que coincidía con la descripción. Al identificarlo y realizarle un palpado preventivo, los policías encontraron entre sus prendas una tijera, que fue secuestrada como parte de la investigación.

    Posteriormente, desde la sala de monitoreo confirmaron que se trataba del sospechoso involucrado en el intento de robo, por lo que quedó detenido y a disposición de la Justicia.

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