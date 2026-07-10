Rawson. Revuelo por un incendio al lado de un conocido negocio de la construcción

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Día feriado, con poca actividad y los bomberos tuvieron que salir de manera urgente por un requerimiento en el departamento Rawson.

Es que a media mañana de este viernes 10 de julio, una quema de pastizales en un lote baldío que está inmediatamente al lado de la sucursal Rawson de Alumetal generó temor y revuelo en la zona.

Todo ocurrió poco después de las 11 horas en Lateral Este de Ruta 40, donde se emplaza la empresa que provee materiales de la construcción. Si bien el fuego no llegó al negocio, el humo invadió por completo las instalaciones.