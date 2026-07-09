La Liga de Fútbol Infantil de Rawson vivirá todas sus finales de la Copa Oro y Copa Plata

Los encuentros decisivos de la Liga de Rawson se jugarán este sábado 11en el estadio Aldo Cantoni, tanto en la rama Masculina como Femenina.

Finales. La Liga de Fútbol Infantil de Rawson tendrá su jornada decisiva en el Estadio Aldo Cantoni.

Sábado recargado para la Liga de Fútbol Infantil de Rawson que vivirá una jornada de finales en todas sus categorías. La actividad se desarrollará íntegramente en el estadio Aldo Cantoni, donde desde las 9 se jugarán los encuentros decisivos, tanto en rama masculina como femenina.

La jornada finalizará a las 21 con la ceremonia de premiación, en la que se reconocerá a los equipos destacados del certamen. La organización informó que la entrada general tendrá un valor de 4.000 pesos por persona. Por su parte, las jugadoras de la categoría Mamis que integren la lista de buena fe abonarán un ingreso de 3.000 pesos.

El Torneo Apertura LIFRA 2026 ratifica el compromiso de las instituciones y del Gobierno provincial con el deporte infantil, fomentando valores de compañerismo, esfuerzo y sana competencia.

APERTURA LIFRA 2026 PARTIDOS FINALES