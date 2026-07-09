    • 9 de julio de 2026 - 13:35

    La Liga de Fútbol Infantil de Rawson vivirá todas sus finales de la Copa Oro y Copa Plata

    Los encuentros decisivos de la Liga de Rawson se jugarán este sábado 11en el estadio Aldo Cantoni, tanto en la rama Masculina como Femenina.

    Finales. La Liga de Fútbol Infantil de Rawson tendrá su jornada decisiva en el Estadio Aldo Cantoni.

    Finales. La Liga de Fútbol Infantil de Rawson tendrá su jornada decisiva en el Estadio Aldo Cantoni.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Sábado recargado para la Liga de Fútbol Infantil de Rawson que vivirá una jornada de finales en todas sus categorías. La actividad se desarrollará íntegramente en el estadio Aldo Cantoni, donde desde las 9 se jugarán los encuentros decisivos, tanto en rama masculina como femenina.

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    La jornada finalizará a las 21 con la ceremonia de premiación, en la que se reconocerá a los equipos destacados del certamen. La organización informó que la entrada general tendrá un valor de 4.000 pesos por persona. Por su parte, las jugadoras de la categoría Mamis que integren la lista de buena fe abonarán un ingreso de 3.000 pesos.

    El Torneo Apertura LIFRA 2026 ratifica el compromiso de las instituciones y del Gobierno provincial con el deporte infantil, fomentando valores de compañerismo, esfuerzo y sana competencia.

    APERTURA LIFRA 2026

    PARTIDOS FINALES

    SABADO 11/07/26

    ESTADIO ALDO CANTONI

    SUB 15 COPA PLATA

    9:00 – Victoria Fútbol Club vs Las Garzas

    SUB 13 COPA PLATA

    10:00 – Halcones DM vs 32 Unidos

    SUB 11 COPA PLATA

    11:00 – Salvador Fútbol Club vs Cuesta del Viento

    SUB 9 COPA PLATA

    12:00 – Barrio Las Garzas vs Gladiadores Fútbol Club

    SUB 7 COPA PLATA

    13:00 – Leones Fútbol Club vs Guerreros Fútbol Club

    MAMIS LIFRA +25

    14:00 – Halcones vs Fénix Fútbol Club

    FEMENINO COPA ORO

    15:00 – Halcones vs Fénix Fútbol Club

    SUB 15 COPA ORO

    16:00 – Fénix Fútbol Club vs Defensores Villa Hipódromo

    SUB 13 COPA ORO

    17:00 – Barrio Licciardi vs Fénix Fútbol Club

    SUB 11 COPA ORO

    18:00 – Barrio Neuquén vs Barrio Licciardi

    SUB 9 COPA ORO

    19:00 – Sindicato Empleados de Comercio vs Victoria Fútbol Club

    SUB 7 COPA ORO

    20:00 – Barrio Neuquén vs Fénix

    21:00 – PREMIACIÓN

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