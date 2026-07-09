La Liga de Fútbol Infantil de Rawson vivirá todas sus finales de la Copa Oro y Copa Plata

Sábado recargado para la Liga de Fútbol Infantil de Rawson que vivirá una jornada de finales en todas sus categorías. La actividad se desarrollará íntegramente en el estadio Aldo Cantoni, donde desde las 9 se jugarán los encuentros decisivos, tanto en rama masculina como femenina.
La jornada finalizará a las 21 con la ceremonia de premiación, en la que se reconocerá a los equipos destacados del certamen. La organización informó que la entrada general tendrá un valor de 4.000 pesos por persona. Por su parte, las jugadoras de la categoría Mamis que integren la lista de buena fe abonarán un ingreso de 3.000 pesos.
El Torneo Apertura LIFRA 2026 ratifica el compromiso de las instituciones y del Gobierno provincial con el deporte infantil, fomentando valores de compañerismo, esfuerzo y sana competencia.
SABADO 11/07/26
ESTADIO ALDO CANTONI
SUB 15 COPA PLATA
9:00 – Victoria Fútbol Club vs Las Garzas
SUB 13 COPA PLATA
10:00 – Halcones DM vs 32 Unidos
SUB 11 COPA PLATA
11:00 – Salvador Fútbol Club vs Cuesta del Viento
SUB 9 COPA PLATA
12:00 – Barrio Las Garzas vs Gladiadores Fútbol Club
SUB 7 COPA PLATA
13:00 – Leones Fútbol Club vs Guerreros Fútbol Club
MAMIS LIFRA +25
14:00 – Halcones vs Fénix Fútbol Club
FEMENINO COPA ORO
15:00 – Halcones vs Fénix Fútbol Club
SUB 15 COPA ORO
16:00 – Fénix Fútbol Club vs Defensores Villa Hipódromo
SUB 13 COPA ORO
17:00 – Barrio Licciardi vs Fénix Fútbol Club
SUB 11 COPA ORO
18:00 – Barrio Neuquén vs Barrio Licciardi
SUB 9 COPA ORO
19:00 – Sindicato Empleados de Comercio vs Victoria Fútbol Club
SUB 7 COPA ORO
20:00 – Barrio Neuquén vs Fénix
21:00 – PREMIACIÓN