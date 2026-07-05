Fiesta popular en Rawson: la preparación de la semita más grande del mundo atrajo todas las miradas

Fue en la Fiesta de la Semita y el Pan Casero, en el Predio Gaucho José Dolores, en el departamento Rawson.

La semita más grande del mundo coronó la Fiesta de la Semita y el Pan Casero, en Rawson.

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La Fiesta de la Semita y el Pan Casero, en Rawson, revolucionó a la gente desde antes de que el Predio Gaucho José Dolores , en Médano de Oro, abriera sus puertas este sábado para la realización de la 3º edición de este evento tradicional. El fundamento: la elaboración de la semita más grande del mundo que conquistó todas las miradas. A las 18, la semita de unos 900 kilos estuvo lista.

A las 18 la gente pudo ver la semita más grande del mundo lista. Daniel Arias Desde las 7 de la mañana arrancó el trabajo titánico. Un grupo de mujeres, cuchillo en mano, se encargó de picar la grasa para preparar los 100 kilos de chicharrones. Y a esa hora ya tenían espectadores siguiendo atentamente el paso a paso. Eran los empleados municipales que estaban en el Predio Gaucho preparando todo para el desarrollo de la fiesta.

Apertura y expectativas superadas en Rawson Ni bien abrieron las puertas, la gente comenzó a ingresar al predio preguntado dónde estaban amasando la semita más grande del mundo con la que se quiere romper el récord. Y, no conforme sólo con mirar, también comenzó a preguntar los detalles de la preparación.

Fue el propio Mauricio Tereszko, chef ideólogo de este desafío, quién le brindó al público algunos detalle ‘Usamos 500 kilos de harina, 300 de agua y 100 de chicharrones. Si le sumamos la levadura y demás ingredientes, calculamos que la semita va a pesar cerca de 900 kilos. Por eso es que para cocinarla vamos a usar una tipo paellera de 7,5 metros de diámetro y 3.000 kilos de leña’.

Un proceso ante cientos de espectadores Con el correr del tiempo, más personas llegaron al Predio Gaucho para disfrutar de la fiesta y con la curiosidad por la semita gigante. Es por eso que antes de recorrer el lugar para disfrutar de la feria de artesanos y emprendedores, degustar productos de carneo o comprar semitas y pan caseros, se dirigieron al lugar destinado a la preparación de la semita gigante.