Rawson y UOCRA acordaron capacitar mano de obra calificada y abrir nuevas oportunidades laborales

La Municipalidad de Rawson dio un nuevo paso en su política de promoción del empleo y la capacitación laboral con la firma de un importante convenio de cooperación junto a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) , destinado a implementar cursos gratuitos de formación profesional para vecinos y vecinas del departamento.

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El acto se desarrolló con una amplia convocatoria en el Centro de Convenciones y contó con la presencia del intendente de Rawson, Carlos Munisaga ; el secretario general de la CGT San Juan, Eduardo Cabello ; el director del Centro de Formación Profesional de UOCRA, Eduardo Cabello (h); el director de la Oficina de Empleo de Rawson, Daniel Valenzuela; representantes de la CGT, secretarios generales de distintos sindicatos, representantes de la CTA, concejales, funcionarios municipales y cientos de vecinos interesados en acceder a las capacitaciones.

El acuerdo permitirá que la Municipalidad y el Centro de Formación Profesional de UOCRA trabajen de manera articulada para brindar cursos certificados en oficios con alta demanda laboral, entre ellos electricidad, sanitarista, plomería, gasista, topografía y construcción en seco , fortaleciendo así la preparación de trabajadores locales frente al crecimiento de la actividad económica que vive San Juan.

La iniciativa representa una alianza estratégica entre el Estado municipal y una institución con amplia trayectoria en la formación de trabajadores de la construcción, permitiendo que más rawsinos accedan a herramientas concretas para mejorar sus posibilidades de inserción laboral, desarrollar emprendimientos propios o responder a la demanda de empresas proveedoras de la minería y otros sectores productivos.

Durante la apertura del acto, el director de la Oficina de Empleo, Daniel Valenzuela, destacó que la capacitación constituye uno de los principales ejes de la gestión municipal: "Hoy no solo estamos firmando este acuerdo con UOCRA para nuevos cursos de oficio, sino que desde la Oficina de Empleo ya hemos culminado 15 cursos de formación y vamos a seguir trabajando para garantizar mano de obra calificada para nuestros vecinos . La capacitación es la herramienta que pone a disposición el municipio para que más personas puedan acceder a un trabajo", expresó.

Asimismo, celebró la importante participación de vecinos y vecinas, resaltando especialmente la presencia de mujeres interesadas en incorporarse a los distintos oficios.

Por su parte, el director del Centro de Formación Profesional de UOCRA, Eduardo Cabello (h), remarcó el valor de la formación profesional como motor de crecimiento personal y colectivo: “La capacitación es una llave que abre puertas. Estamos preparando a los trabajadores para el futuro que viene en San Juan, pero también para que puedan desarrollarse de manera independiente, brindar servicios y generar nuevas oportunidades laborales para ellos y sus familias”.

Además, señaló que estos cursos no solo apuntan al ingreso a la minería, sino también a fortalecer el mercado laboral local mediante trabajadores especializados que puedan prestar servicios de calidad dentro del departamento.

El secretario general de la CGT San Juan, Eduardo Cabello, destacó el compromiso conjunto entre los sindicatos y el municipio para preparar a los trabajadores frente al escenario productivo que se abre para la provincia: “La minería abre una gran ventana de oportunidades, pero nuestra responsabilidad es preparar a la gente para que esas oportunidades queden en manos de los sanjuaninos. No queremos que el desarrollo pase de largo; queremos que nuestros trabajadores tengan las herramientas necesarias para ser protagonistas del crecimiento”.

Asimismo, subrayó que el rol del movimiento obrero no debe limitarse únicamente a la defensa de los trabajadores, sino también a generar propuestas concretas de capacitación y desarrollo para mejorar su calidad de vida.

El intendente Carlos Munisaga puso en valor la importancia estratégica del convenio como parte de una política pública orientada a generar empleo genuino y preparar a Rawson para los desafíos productivos del futuro. “Queremos darle un horizonte al pueblo trabajador de Rawson y de San Juan. Que nadie sienta que debe arreglárselas solo o que las oportunidades pasarán de largo. Nuestro compromiso es indicar el camino, brindar capacitación y garantizar que los sanjuaninos estén preparados para ocupar los puestos de trabajo que demandará el crecimiento de nuestra provincia”.

Munisaga destacó además que la certificación otorgada por el Centro de Formación Profesional de UOCRA cuenta con aval oficial del Ministerio de Educación, lo que representa un respaldo fundamental para quienes finalicen los cursos. “Cada persona que acceda a estas capacitaciones debe asumir el compromiso de aprovechar esta oportunidad. Al finalizar contará con una certificación que acredita sus conocimientos y le permitirá trabajar en empresas, desarrollar un emprendimiento propio o integrar una cuadrilla especializada. Eso significa abrir puertas para construir un futuro mejor”.

El jefe comunal agradeció especialmente el acompañamiento de la CGT, de UOCRA y de todas las organizaciones sindicales presentes, destacando que la articulación entre el Estado, los trabajadores y las instituciones de formación constituye el camino para que el crecimiento económico de San Juan se traduzca en empleo, inclusión y desarrollo para las familias rawsinas.

Con este convenio, la Municipalidad de Rawson reafirma su decisión de seguir impulsando políticas públicas que fortalezcan la capacitación laboral, promuevan el empleo calificado y preparen a los vecinos para ser protagonistas de las oportunidades que traerá el crecimiento productivo de la provincia.