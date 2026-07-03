Una mujer, en estado delicado luego de que otras dos la apuñalaran en el barrio La Estación

La agresión ocurrió durante una pelea en el interior del barrio. La mujer sufrió graves heridas de arma blanca y quedó internada en estado crítico.

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Una mujer, identificada como Maira Gisel Castro (36), permanece internada en grave estado luego de haber sido atacada a puñaladas por otras dos mujeres durante un violento episodio ocurrido en el barrio La Estación, en el departamento Rawson Tras el hecho, las presuntas agresoras fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia.

De acuerdo con la información conocida, el ataque se produjo en medio de una discusión que escaló rápidamente hasta derivar en una agresión con un arma blanca. La víctima recibió múltiples heridas y debió ser trasladada de urgencia a un centro de salud, donde permanece internada con un delicado cuadro clínico.

El posteo pidiendo cadena de oración. Luego de tomar conocimiento del hecho, efectivos policiales iniciaron un operativo que permitió localizar y detener a las dos mujeres señaladas como autoras de la agresión. Ambas quedaron vinculadas a la investigación, que busca determinar cómo se originó el conflicto y la participación que tuvo cada una en el ataque.