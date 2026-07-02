    • 2 de julio de 2026 - 14:22

    Encontraron el cuerpo de una mujer decapitada y lo relacionan con un cráneo hallado semanas atrás

    Los investigadores vincularon ambos hechos por la cercanía geográfica, ya que los separan apenas 150 metros.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un macabro hallazgo ocurrió este miércoles en la ciudad de La Falda, en Córdoba, donde encontraron el cuerpo decapitado de una mujer en avanzado estado de descomposición.

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    Tras un llamado anónimo al 911 en el que alertaban la presencia de restos humanos, los efectivos acudieron al descampado ubicado en la calle Santiago del Estero al 600.

    Según informó La Voz del Interior, los oficiales constataron que se trataba de una mujer mayor de edad. Sin embargo, el dato más estremecedor fue que no tenía el cráneo, e inmediatamente la investigación dio un giro y lo relacionó con otro episodio ocurrido a principios de junio.

    En ese momento, una fiesta de cumpleaños celebrada en el mismo barrio terminó de la peor manera. La dueña de una casa ubicada en la calle Río Quinto al 500 descubrió que su perro había llevado al interior del lugar un cráneo humano que encontró en la calle.

    El primer episodio con el que vinculan el caso ocurrió en una casa ubicada en la calle Río Quinto al 500. (Foto: Google Maps)

    El primer episodio con el que vinculan el caso ocurrió en una casa ubicada en la calle Río Quinto al 500. (Foto: Google Maps)

    La investigación quedó a cargo de la Fiscalía del Segundo Turno de Cosquín, encabezada por la Dra. Silvana Pen. Los profesionales asociaron ambos hechos por la cercanía entre los hallazgos, que es de apenas 150 metros.

    “Todo indica que los restos óseos hallados por el animal pertenecen al cuerpo encontrado este miércoles”, aseguraron fuentes vinculadas al caso al medio citado.

    Hasta el momento no fue identificada la víctima del crimen. Sin embargo, la fiscalía interviniente advirtió que los estudios forenses y pruebas de ADN que se llevarán a cabo en las próximas horas, serán fundamentales para determinar la información clave del caso.

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