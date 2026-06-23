    • 23 de junio de 2026 - 22:35

    El gesto que conmovió a 25 de Mayo: rescataron en brazos a una mujer que sufrió un ACV

    La paciente habría sufrido un ACV y necesitaba atención urgente. Como la ambulancia no podía acceder hasta su vivienda, dos efectivos policiales y una profesional de la salud la trasladaron a pulso hasta el vehículo sanitario.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una escena de solidaridad y compromiso se vivió en el departamento 25 de Mayo, donde dos policías y una enfermera protagonizaron un rescate clave para asistir a una mujer de 75 años que habría sufrido un accidente cerebrovascular (ACV).

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    Según trascendió, la emergencia se produjo cuando la paciente comenzó a presentar síntomas compatibles con un cuadro neurológico que requería atención médica inmediata. Sin embargo, al arribar al lugar, los equipos de asistencia se encontraron con un inconveniente: debido a las características de la vivienda, la camilla de la ambulancia no podía ingresar hasta donde se encontraba la mujer.

    Ante esa situación y teniendo en cuenta la urgencia del caso, los efectivos policiales y la profesional de la salud decidieron actuar de inmediato. Así, cargaron a la paciente en brazos y la trasladaron hasta el lugar donde podía acceder la ambulancia, permitiendo que recibiera atención médica sin demoras.

    Los vecinos destacaron el accionar de la cabo María Luna, así como el trabajo conjunto realizado con la enfermera y el otro efectivo policial que participó del operativo. También resaltaron la contención brindada al esposo de la mujer, quien atravesaba momentos de profunda angustia mientras se desarrollaba el traslado.

    Tras ser derivada a un centro asistencial, la señora Torres quedó internada bajo observación médica. De acuerdo con las últimas informaciones, evoluciona favorablemente y responde de manera positiva al tratamiento recibido.

    El gesto de los rescatistas fue valorado por los habitantes de la zona, quienes remarcaron la rápida respuesta y el compromiso demostrado en una situación donde cada minuto resultaba fundamental.

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