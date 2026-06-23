San Juan Bautista: con fogata y locro celebran su día en la comunidad de pueblos originarios de Cochagual

La localidad de Cochagual Sur se vestirá de fiesta para celebrar el Día de San Juan Bautista. En un acontecimiento que promete entrelazar las profundas raíces religiosas con la identidad ancestral de la zona, la comunidad Valle del Sol , del pueblo originario ‘guarpe’, será la anfitriona de una jornada cargada de fe, emoción y compartir fraterno.

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Capital encenderá una gran fogata en honor a San Juan Bautista: conocé cuándo y dónde será este evento

Cabe recordar que mañana, 24 de junio, a partir de las 21, se realizará la fogata por San Juan Bautista en Capital. Será en el predio frente al CIC del Barrio Manantial.

Este año, la celebración adquiere un significado aún más especial, ya que todas las actividades se concentrarán en el predio donde actualmente se edifica ‘La casa de Dios’ , lo que se convertirá formalmente en la primera capilla de Cochagual Sur. Este espacio en construcción ya es un símbolo del esfuerzo colectivo y el trabajo en comunidad de los vecinos.

El padre José Nieto brindó detalles sobre la organización y destacó el entusiasmo que se vive en la comunidad por estos festejos. Según explicó el párroco, el cronograma fue pensado para que tanto grandes como chicos puedan disfrutar de un día inolvidable que incluirá momentos pedagógicos, espirituales y recreativos.

La tarde comenzará con actividades de catequesis, juegos recreativos para los más pequeños y una merienda comunitaria, para luego dar paso a los momentos centrales de la liturgia y la tradición popular, que incluirán el rezo del santo rosario, la procesión y la tradicional fogata de San Juan.

En Capital ya preparan la fogata para honrrar a San Juan Bautista, mañana 24 de junio. Daniel Arias

Cronograma de las actividades

Para quienes deseen sumarse a la celebración, los horarios confirmados para el encuentro de los fieles y devotos son los siguientes:

A las 16, juegos para toda la familia: Inicio de la jornada con actividades recreativas, catequesis y una merienda para compartir.

Inicio de la jornada con actividades recreativas, catequesis y una merienda para compartir. A las 17, procesión: El pueblo caminará junto a la imagen de San Juan Bautista por los alrededores del predio, en un momento de profunda oración comunitaria.

El pueblo caminará junto a la imagen de San Juan Bautista por los alrededores del predio, en un momento de profunda oración comunitaria. A las 18, celebración de la Santa Misa: Oficiada en el sector donde se levanta la futura capilla.

Oficiada en el sector donde se levanta la futura capilla. A las 19, encendido de la tradicional fogata: un rito infaltable para quemar lo viejo y dar la bienvenida a las bendiciones renovadas.

un rito infaltable para quemar lo viejo y dar la bienvenida a las bendiciones renovadas. A las 20, gran locro gratis: Cierre de los festejos con una cena comunitaria para todos los devotos presentes.

Un hito histórico para Cochagual Sur

La construcción de "La casa de Dios" no es un hecho menor. Se trata de un anhelo histórico para la comunidad ‘guarpe’ Valle del Sol y los vecinos de la zona, quienes hasta el momento no contaban con un templo físico propio en el lugar. El evento de este año no sólo celebra al patrono, sino también el avance de un sueño comunitario hecho ladrillo a ladrillo.

La invitación queda abierta a todos los sanjuaninos y devotos que deseen acercarse a Cochagual Sur para revivir una de las tradiciones más antiguas del calendario cristiano, en un entorno único donde la fe y la cultura de los pueblos originarios se abrazan.