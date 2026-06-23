Ministerio de Familia: 13 nuevas entidades se suman a la Mesa Provincial de Responsabilidad Social

Este 23 de junio, el Gobierno de San Juan dio un paso clave en la consolidación de políticas sociocomunitarias con la firma de un nuevo acuerdo de cooperación que renueva y da sustento legal a la Mesa de Responsabilidad Social . La iniciativa, articulada desde el Ministerio de Familia , sumó a 13 nuevos integrantes entre ministerios, cámaras empresariales, fundaciones y universidades.

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El convenio anterior databa de 2024, por lo que esta actualización no sólo ratifica el camino trazado, sino que amplía el alcance de las acciones destinadas a las poblaciones más vulnerables o con menor acceso a servicios básicos en la provincia.

A las instituciones que ya venían trabajando en este espacio —como la Cámara de Diputados de San Juan, la Secretaría de Ambiente, las universidades UNSJ y UCCuyo, además de destacadas empresas y fundaciones de salud— se incorporaron formalmente actores de peso en el entramado productivo, educativo y social de la provincia.

Con estas adiciones, la Mesa pasa a estar integrada por casi una treintena de organizaciones que coordinan agendas en común.

Sectores Económicos y Productivos: la Cámara Minera de San Juan (C.M.S.J), la Cámara de Servicios Mineros (CASEMI), la Bolsa de Comercio de San Juan SA, el Centro de Estudios de Alta Complejidad (CEAC San Juan), y las consultoras Conexxion SAS y ProCuyo SRL.

Ámbito Académico y Civil: la Universidad de Congreso, la Fundación Bolsa de Comercio y la Fundación Banco San Juan.

Sector Público: los ministerios de Producción, Trabajo e Innovación; de Minería; de Educación; y el Servicio Penitenciario Provincial.

Voces oficiales: compromiso, sinergia y territorio

Durante el acto de firma, las autoridades provinciales coincidieron en el impacto positivo que genera este esquema de trabajo mancomunado.

"Celebro el compromiso y la predisposición de todas las partes. Esto reafirma el trabajo que venimos haciendo en conjunto para brindar nuevas oportunidades a todos los sanjuaninos.", dijo Cinthya Garrido, coordinadora de la Mesa de Responsabilidad Social.

Por su parte, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, subrayó el notable crecimiento del espacio: “Cada vez hay más interesados de diversos sectores en trabajar por el crecimiento y el desarrollo integral de las familias sanjuaninas, uno de los grandes objetivos del Gobierno de San Juan”. El ministro aprovechó para ponderar los logros recientes de la Mesa, entre los que destacó los encuentros de aprendizaje ambiental para niños y jóvenes, las cohortes de la Diplomatura en Responsabilidad Social y los operativos de salud en los rincones más recónditos de la provincia.

A su turno, el vicegobernador Fabián Martín puso el foco en el valor del esfuerzo empresarial volcado a la comunidad: “Nos satisface que los responsables de los organismos empresariales entiendan que un poquito de lo que el destino les ha dado puede servir para ayudar a otras personas a salir adelante. Ese sentido solidario y pujante es el que sostenemos desde un gobierno que sueña con un San Juan distinto; trabajamos codo a codo, público y privado, para lograrlo”.

Presencias destacadas

El encuentro contó con un fuerte respaldo político e institucional. Estuvieron presentes la diputada María Rita Lascano; el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; y los secretarios Enrique Delgado (Seguridad y Orden Público), Federico Ríos Yáñez (Ambiente y Desarrollo Sustentable), Pablo Fernández (Minería) y Mariela Lueje (Educación).

También asistieron los rectores Tadeo Berenguer (UNSJ), María Laura Simonassi (UCCuyo) y Rubén Darío Jesús Bresso (Universidad de Congreso), junto a referentes de las principales cámaras profesionales y comerciales de San Juan, sellando una foto de unidad en pos del desarrollo sustentable de la provincia.