    • 6 de agosto de 2026 - 17:36

    Turismo nocturno en San Juan: Anchipurac prepara una nueva jornada de astroturismo

    El Centro Ambiental Anchipurac se prepara para recibir a familias, turistas y residentes en una nueva jornada que combina astroturismo, naturaleza y educación ambiental.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La actividad busca acercar el conocimiento del cielo nocturno a familias, visitantes y residentes mediante una propuesta que promueve el cuidado del ambiente y pone en valor las condiciones naturales de San Juan para el desarrollo del astroturismo. Esta iniciativa fortalece la oferta de experiencias vinculadas con el turismo sustentable y la educación ambiental.

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    La experiencia incluirá un recorrido guiado por el Centro Ambiental, observación con telescopios para identificar la Vía Láctea, la Cruz del Sur y otros cuerpos celestes visibles en esta época del año.. La propuesta también incluirá un brindis bajo las estrellas y una picada con productos regionales, generando un espacio para compartir mientras se promueve la valoración del patrimonio natural y del cielo nocturno de nuestra provincia.

    Detalles de la propuesta

    Fecha y horario: Sábado 8 de agosto, de 19:00 a 22:00.

    Actividades principales:

    • Recorrido guiado por las instalaciones del Centro Ambiental.
    • Observación astronómica mediante telescopios para identificar la Vía Láctea, la Cruz del Sur y otros cuerpos celestes característicos de la época.
    • Un brindis bajo las estrellas acompañado de una picada con productos regionales.

    Cómo participar

    Las entradas pueden adquirirse a través de www.turismoencontexto.com. Para consultas, se encuentra disponible el WhatsApp 264 542-9117. Los cupos son limitados.

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