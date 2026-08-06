Turismo nocturno en San Juan: Anchipurac prepara una nueva jornada de astroturismo

El Centro Ambiental Anchipurac se prepara para recibir a familias, turistas y residentes en una nueva jornada que combina astroturismo, naturaleza y educación ambiental.

La actividad busca acercar el conocimiento del cielo nocturno a familias, visitantes y residentes mediante una propuesta que promueve el cuidado del ambiente y pone en valor las condiciones naturales de San Juan para el desarrollo del astroturismo. Esta iniciativa fortalece la oferta de experiencias vinculadas con el turismo sustentable y la educación ambiental.

La experiencia incluirá un recorrido guiado por el Centro Ambiental, observación con telescopios para identificar la Vía Láctea, la Cruz del Sur y otros cuerpos celestes visibles en esta época del año.. La propuesta también incluirá un brindis bajo las estrellas y una picada con productos regionales, generando un espacio para compartir mientras se promueve la valoración del patrimonio natural y del cielo nocturno de nuestra provincia.

Detalles de la propuesta Fecha y horario: Sábado 8 de agosto, de 19:00 a 22:00.

Actividades principales: