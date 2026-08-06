Turismo nocturno en San Juan: Anchipurac prepara una nueva jornada de astroturismo

La actividad busca acercar el conocimiento del cielo nocturno a familias, visitantes y residentes mediante una propuesta que promueve el cuidado del ambiente y pone en valor las condiciones naturales de San Juan para el desarrollo del astroturismo. Esta iniciativa fortalece la oferta de experiencias vinculadas con el turismo sustentable y la educación ambiental.
La experiencia incluirá un recorrido guiado por el Centro Ambiental, observación con telescopios para identificar la Vía Láctea, la Cruz del Sur y otros cuerpos celestes visibles en esta época del año.. La propuesta también incluirá un brindis bajo las estrellas y una picada con productos regionales, generando un espacio para compartir mientras se promueve la valoración del patrimonio natural y del cielo nocturno de nuestra provincia.
Detalles de la propuesta
Fecha y horario: Sábado 8 de agosto, de 19:00 a 22:00.
- Recorrido guiado por las instalaciones del Centro Ambiental.
- Observación astronómica mediante telescopios para identificar la Vía Láctea, la Cruz del Sur y otros cuerpos celestes característicos de la época.
- Un brindis bajo las estrellas acompañado de una picada con productos regionales.
Cómo participar
Las entradas pueden adquirirse a través de www.turismoencontexto.com. Para consultas, se encuentra disponible el WhatsApp 264 542-9117. Los cupos son limitados.