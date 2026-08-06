    • 6 de agosto de 2026 - 17:36

    Renovación de DNI por pérdida o robo: cómo es el nuevo procedimiento sin denuncia previa en la provincia

    El Gobierno provincial anunció una importante modificación en los requisitos para la obtención del DNI en casos de extravío, buscando agilizar los tiempos y simplificar el proceso para los ciudadanos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A partir de ahora, los sanjuaninos que hayan extraviado su DNI no necesitarán realizar la denuncia policial previa para iniciar el trámite de reposición. La medida apunta a desburocratizar los procedimientos administrativos y facilitar el acceso a la documentación personal de manera directa en los centros de emisión habilitados.

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    Cómo realizar el trámite de reposición

    Con la eliminación de este requisito, el proceso para obtener el nuevo ejemplar se vuelve más directo:

    Gestión presencial: Los ciudadanos pueden acercarse a los registros civiles, delegaciones y centros de documentación rápida habilitados en la provincia.

    Canales digitales: También se mantiene la opción de iniciar o coordinar gestiones a través de las plataformas oficiales del Estado provincial y nacional según corresponda.

    Esta actualización busca optimizar la atención en las oficinas de identificación, reduciendo los pasos previos que debían cumplir los vecinos ante la pérdida de su documentación.

    Modalidad DNI Exprés

    Para casos que demanden rapidez, está disponible el trámite acelerado con las siguientes especificaciones:

    • Lugar: sede Central del Registro Civil (Santa Fe 54 Oeste, Ciudad de San Juan) o delegaciones zonales.
    • Horario: lunes a viernes de 7:30 a 14:00 hs.
    • Atención: por orden de llegada, sin necesidad de sacar turno previo (según capacidad operativa).
    • Plazo de entrega: de 48 y 96 horas hábiles (aproximadamente) en el domicilio.

    Cuadro tarifario vigente

    • DNI Regular: $10.000
    • DNI Exprés: $26.000 (abonables mediante un link de pago generado en el momento por el operador).
    • Extranjeros: $20.000 (trámite común) y $36.000 (exprés).

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