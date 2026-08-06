Renovación de DNI por pérdida o robo: cómo es el nuevo procedimiento sin denuncia previa en la provincia

El Gobierno provincial anunció una importante modificación en los requisitos para la obtención del DNI en casos de extravío, buscando agilizar los tiempos y simplificar el proceso para los ciudadanos.

A partir de ahora, los sanjuaninos que hayan extraviado su DNI no necesitarán realizar la denuncia policial previa para iniciar el trámite de reposición. La medida apunta a desburocratizar los procedimientos administrativos y facilitar el acceso a la documentación personal de manera directa en los centros de emisión habilitados.

Cómo realizar el trámite de reposición Con la eliminación de este requisito, el proceso para obtener el nuevo ejemplar se vuelve más directo:

Gestión presencial: Los ciudadanos pueden acercarse a los registros civiles, delegaciones y centros de documentación rápida habilitados en la provincia.

Canales digitales: También se mantiene la opción de iniciar o coordinar gestiones a través de las plataformas oficiales del Estado provincial y nacional según corresponda.

Esta actualización busca optimizar la atención en las oficinas de identificación, reduciendo los pasos previos que debían cumplir los vecinos ante la pérdida de su documentación.