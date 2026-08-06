Ave Fénix, el cuarteto de cuerdas que cruza fronteras entre la música clásica y el siglo XXI

Pablo Raffo, violista, arreglador y coproductor de la agrupación, nos contó sobre la presentación de esta noche a las 21 horas. La banda repasará su repertorio que fusiona la tradición clásica con el rock nacional y éxitos populares en el teatro municipal.

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Con casi cinco años de trayectoria, el ensamble de cuerdas Ave Fénix se consolida como una propuesta rupturista dentro de la escena musical. Lejos de los circuitos tradicionales de la música de concierto, el grupo asumió el desafío de traer una formación histórica directamente al siglo XXI.

"Tratamos de romper con esa estructura armada, poder interpretar cualquier clase de repertorio —desde rock, pop, tango y hasta música electrónica— desde la mirada y el abordaje de nuestros instrumentos, permitiendo que se luzcan desde un lugar que no es el habitual", expresó Pablo Raffo "Tratamos de romper con esa estructura armada, poder interpretar cualquier clase de repertorio —desde rock, pop, tango y hasta música electrónica— desde la mirada y el abordaje de nuestros instrumentos, permitiendo que se luzcan desde un lugar que no es el habitual", expresó Pablo Raffo

La visita a la provincia de San Juan marca un reencuentro muy esperado por los músicos. Si bien no es su primera vez en tierras sanjuaninas —se trata de su tercera visita—, el vínculo emocional con la región cordillerana es profundo.

Aprecio regional: "Es una tierra a la que le tenemos muchísimo cariño".

Producción audiovisual: El paisaje de la cordillera sirvió de escenario para la filmación de gran parte de sus videoclips, consolidando un puente artístico y afectivo entre Cuyo y el proyecto.

La dirección artística de Manuel Wirzt

Uno de los grandes atractivos de la actual etapa del grupo es la participación de Manuel, un artista multifacético cuya trayectoria enriquece la propuesta escénica de Ave Fénix con humor, teatralidad y una visión rupturista.

Legado televisivo y musical: Reconocido popularmente por ser el creador de canciones icónicas que funcionaron como cortina musical de Videomatch durante años.

"Es una persona que tiene una visión súper amplia y que, en esta búsqueda de originalidad y de combinar la música con el humor y la teatralidad en el escenario, la verdad que es un placer tenerlo ahí arriba con nosotros", destacaron sobre su rol en el espectáculo.