San Juan y un primer paso para una agenda común sobre IA: educación, empresas y Estado analizaron impactos y riesgos

Con la premisa de que la inteligencia artificial ya atraviesa todos los ámbitos de la sociedad y requiere respuestas colectivas, se realizó el Primer Encuentro Provincial "San Juan de VanguardIA" , una iniciativa impulsada por Logos Educación, IA LAB y el Instituto Superior de Formación Docente "Domingo Faustino Sarmiento" (ISPE) que reunió por primera vez a representantes del sistema educativo, el sector productivo y organismos públicos para debatir los desafíos que plantea esta tecnología desde una mirada educativa.

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El encuentro se realizó en el ISPE y contó con una importante participación de representantes de distintos espacios, tanto públicos como privados, como el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Privada; el Ministerio de Producción, a través del Centro de Economía del Conocimiento; la Legislatura Provincial, la Federación Económica de San Juan; la Universidad Nacional de San Juan; la Universidad de Congreso; la Universidad del Siglo XXI, la CASETIC, la Universidad Católica de Cuyo, el Instituto Crecer, el Instituto CIICAP, Telesol y DIARIO DE CUYO.

La jornada inició sobre las 8 de la mañana con las acreditaciones, y tras las palabras de bienvenida se establecieron las mesas de trabajo. En total fueron dos, una destinada enfocada en el ámbito educacional y la otra con el resto de los participantes. El objetivo del primer intercambio fue conocer las realidades, vivencias y establecer un diagnóstico de situación.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, Ricardo Azcona, representante legal del ISPE, explicó que el encuentro tiene un objetivo concreto: conocer cómo está impactando la inteligencia artificial en distintos sectores antes de avanzar hacia propuestas de acción.

"La idea fue empezar a abordar la problemática de la inteligencia artificial desde dos áreas: empresas y educación. Queríamos escuchar qué están haciendo las instituciones, cuáles son sus necesidades y, a partir de eso, elaborar un diagnóstico inicial para comenzar a proponer alternativas" , explicó.

Una vez que se debatió en cada mesa de trabajo, se realizó la puesta en común con los diagnósticos abordados. Según indicó Azcona, la conclusión fue compartida por todos los participantes: la velocidad con la que evoluciona la inteligencia artificial obliga a actualizar conocimientos de manera permanente.

Al respecto señaló: "La principal preocupación fue el avance vertiginoso de la IA, la necesidad de capacitación continua, los recaudos que deben tomar las empresas, el uso ético y crítico de estas herramientas y cómo enseñarles a los futuros profesionales a utilizarlas de manera eficiente".

Para los organizadores, el encuentro no fue concebido como una actividad aislada, sino como el punto de partida de un proceso de construcción colectiva. Durante la segunda etapa de la jornada, los participantes comenzaron a debatir posibles líneas de acción y la incorporación de nuevos actores al debate que evidenció la necesidad de poner sobre la mesa el impacto de la IA en la vida institucional y cómo aprovechar sus ventajas, reconociendo sus falencias.

Cada sector e institución tuvo la oportunidad de compartir su realidad actual en cuanto al manejo, uso y reglamentación en torno a la IA.

Tras largas horas de debate e intercambio, se realizó el cierre de San Juan de VanguardIA con una conclusión que se compartió en conjunto: ampliar la red de trabajo y debate aumentando los sectores participantes para establecer lineamientos generales y referencias de acción y actuación en toda la provincia. En ese sentido se consideró sumar el rubro salud durante un próximo encuentro, que podría darse en el corto plazo.