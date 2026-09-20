Fuertes ráfagas de viento provocaron caída de árboles, ramas y cables en distintos puntos de San Juan

Las fuertes ráfagas de viento registradas durante la jornada provocaron distintos inconvenientes en varios puntos de San Juan. La caída de árboles, ramas, postes y cables obligó a movilizar a bomberos y equipos municipales, que trabajan para despejar las zonas afectadas y evitar riesgos para vecinos y conductores.

Domingo con calor y viento: anticipan una máxima de 30°C y ráfagas de hasta 69 km/h

En Chimbas , una dotación municipal trabaja sobre avenida Benavídez, a metros de calle Angualasto, en dirección hacia calle Oratorio , donde un árbol de gran porte cayó y obstruyó completamente la calzada . El personal realiza tareas de trozado y extracción del ejemplar para despejar el sector y restablecer la circulación.

El episodio se suma a otros registrados durante la jornada en el departamento. Personal del Área de Servicios intervino hasta el momento sobre tres árboles caídos , dos en la zona Centro y otro en la zona Este. Los ejemplares fueron trozados y retirados por las cuadrillas municipales.

También se trabajó sobre una rama de gran porte caída en un domicilio particular y se registraron inconvenientes en sectores como Hipólito Yrigoyen antes de calle Salta , en la zona Centro, y El Mogote .

Las ráfagas también provocaron problemas con el tendido eléctrico y de comunicaciones. En distintos puntos se registraron caídas de cables y estructuras , mientras que en Villa del Sur las cuadrillas continúan trabajando sobre tres postes caídos . Además, el Municipio asistió ante cables de fibra óptica que quedaron colgados.

En Santa Lucía, el Cuartel N°5 de Bomberos Voluntarios recibió varios llamados entre las 10 y las 15 horas por emergencias vinculadas con la caída de árboles. Los efectivos intervinieron en el barrio Bermejito, la Villa Manuelita, donde un ejemplar impedía a un vecino salir con su vehículo, y la Villa Urquiza, donde un árbol bloqueó toda la calzada.

Hasta el momento, no se informaron víctimas fatales por estos incidentes. En los sectores donde se produjo la caída de ejemplares se realizaron tareas de despeje y se habilitaron nuevamente los lugares para garantizar la circulación.

Las guardias y cuadrillas municipales permanecen activas ante la continuidad de las condiciones meteorológicas adversas y reciben nuevos reclamos relacionados con árboles, ramas, postes y cables afectados por el viento.

Desde el Municipio recomendaron extremar las precauciones, evitar circular por sectores donde haya estructuras comprometidas y no acercarse a cables, postes o árboles que puedan representar un peligro.

Ante cualquier emergencia, los vecinos de Chimbas pueden comunicarse al 0800-222-7714 o al 4313072.