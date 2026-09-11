Viento sur y lluvias, así estará el tiempo en San Juan este viernes 11 de septiembre

El pronóstico del tiempo en San Juan anticipa para este viernes 11 de septiembre una jornada con condiciones inestables y una temperatura máxima de 18 grados. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo se presentará parcialmente nublado durante la mañana, mientras que hacia la tarde podrían registrarse chaparrones.

La jornada comenzará fresca, con una temperatura mínima de 6 grados y una probabilidad de precipitaciones de entre 0% y 10% durante las primeras horas. El viento soplará desde el sur, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 km/h.

Durante la tarde, el panorama comenzará a cambiar. El SMN prevé chaparrones, con una probabilidad de lluvias que trepará al rango de 10% a 40%. La temperatura alcanzará los 18 grados, en una jornada que tendrá viento del sudeste de entre 13 y 22 km/h.

La mayor posibilidad de precipitaciones aparece durante la noche. El organismo nacional estima una probabilidad de lluvias de entre 40% y 70%, mientras que la temperatura descenderá hasta los 13 grados. Además, el viento rotará nuevamente al sur y podría alcanzar velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima en San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.