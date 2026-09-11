El Tren Solidario regresa por segundo año consecutivo a San Juan y suma un nuevo destino para ayudar

Por segundo año consecutivo, el Proyecto Tren Solidario , una iniciativa de la Revista Rieles, estará llegando a San Juan con toneladas de donaciones que se estarán entregando a distintas instituciones de la provincia. Así, aquel proyecto que nació en 2001 estará concretando su cruzada 63 visitando nuevamente la provincia, esta vez con nuevos destinos proyectados en su recorrido.

“El motivo de volver a Cuyo en parte es porque somos la mayoría de los voluntarios creyentes de la Difunta Correa y le prometimos que íbamos a volver” , sostuvo Sergio Rojas, director del Tren Solidario, en diálogo con DIARIO DE CUYO. De esta manera, aquella travesía que se concretó en febrero del 2025 volverá a reiterarse este año.

Con el destino confirmado, hasta que se realice el viaje se estarán llevando a cabo las gestiones que tienen que ver con las instituciones que recibirán donaciones como también el registro de pasajeros que se sumarán a la propuesta. “Para nosotros es mucha emoción. Cabe destacar que esto es el esfuerzo del sistema ferroviario de nuestro país, la Subsecretaría de Transporte Ferroviario que nos brinda los permisos, los sindicatos ferroviarios que trabajan en conjunto con nosotros y el apoyo de la Agencia Federal de Emergencia que nos acompaña” , remarcó Rojas.

Conforme a las primeras informaciones brindada por la organización, este año el recorrido y las paradas que tendrá el Tren Solidario en Cuyo incluirá en lo que es San Juan la localidad de Las Casuarinas en 25 de Mayo, Cañada Honda en Sarmiento, Caucete y culminará en Albardón.

Sobre este nuevo destino, Rojas precisión que el año pasado se tuvo la intención de llegar al departamento del norte del Gran San Juan, pero por cuestiones operativas no se pudo concretar. Es por ello que este año se redoblaron los esfuerzos para hacer la pasada por el departamento.

En lo que respecta a los beneficiarios de las donaciones, María de los Ángeles García es quien estará en comunicación durante estas semanas con los municipios con el propósito de tomar contacto con distintas instituciones, fundaciones, ONG y espacios que se analizaran para recibir las donaciones. En ese sentido, Rojas aclaró que el accionar solidario no se enfoca en entregar la ayuda de manera individual, sino a instituciones.

Cabe recordar que durante la edición anterior se trasladaron 25 toneladas de donaciones, que incluían alimento, ropa, útiles y hasta bicicletas y se entregaron a instituciones de San Luis y Buenos Aires. En el caso de San Juan distintos merenderos, escuelas y hasta un club deportivo se vieron beneficiados.

Cómo opera el Tren Solidario

Es importante dejar en claro que si bien es un tren que traslada pasajeros en cada cruzada, lo hace en calidad de voluntarios, lo que no implica que se trata de un viaje recreativo o similar, lo que no quita que en los tiempos libres haya intercambio de anécdotas y la creación de nuevos momentos.

El próximo 10 y 11 de octubre, en la Estación Haedo FFCC Sarmiento, de 10 a 18 horas se estará recepcionando la inscripción de todos aquellos pasajeros que quieran ser parte de la nueva edición. En torno a lo que son las donaciones, se establecen 20 kilos de alimentos no perecederos y/o ropa/calzado en buen estado.

La salida esta prevista para el 14 de octubre en otras de la tarde noche para estar llegando a Albardón el sábado 17 de octubre en horas de la mañana. Quienes deseen ser parte de la nueva actividad de Tren Solidario pueden obtener más información en trensolidario.org, en el perfil de Instagram @trensolidario.ok o comunicándose al 1130182452.

“La verdad es que fue un impacto muy grande lo que vivimos el año pasado y creemos que será nuevamente lo mismo. Se van a agregar paradas que no habíamos tenido. Estamos muy contentos y expectantes”, precisó Rojas.

De esta manera, un año más los rieles de San Juan volverán a la vida con un motivo más que humano: ayudar a quienes más lo necesitan poniendo en valor un medio de transporte que en el pasado supo ser sinónimo de progreso y hoy subsiste y se mantiene, despertando la emoción de quienes lo recuerdan como parte de su infancia como de quiénes jamás tuvieron la oportunidad de viajar en un tren.