La jachallera que se enamoró de Calingasta, de la docencia y sueña con ser directora de escuela albergue: la historia de Valeria Gordillio

En la localidad de Villa Nueva, en Calingasta, se encuentra la Escuela Albergue “Teniente Álvarez Condarco”, un establecimiento que popularmente es conocido como “la escuela a las puertas del cielo”, ya que se encuentra a 3.500 metros de altura. Allí, unos 21 niños de distintas edades se albergan y otro grupo más se incorpora a diario en sus aulas para aprender, formarse, jugar y crecer. Dentro del staff docente se encuentra Valeria Gordillo , quien día tras día desde hace diez años se sigue maravillándose por las experiencias que le regala el ser docente.

Valeria es oriunda de Jáchal e incluso su formación la realizó en el departamento hace 17 años. Allí tuvo su primer acercamiento con la modalidad albergue en el sistema educativo, ya que su residencia fue en una escuela con ese perfil, pero la experiencia no duró demasiado en el tiempo. Sin embargo, fue suficiente para tener una primera apreciación y entender que las escuelas albergues son más que un establecimiento. Son un hogar.

“Decidí venir a vivir y elegir Calingasta para radicarme con mi familia porque yo quería ser maestra titular y salió un llamado de esta escuela. Sin conocerla la elegí igual. Hace diez años que estoy acá y me encanta” , sostuvo Valeria en contacto con DIARIO DE CUYO.

Repasando sus primeros años en la docencia, Valeria reconoce “jamás imaginé que iba a llegar a una escuela albergue y gustarme tanto”.

El funcionamiento de una institución con esas características es completamente distinto al de otras. Sucede que los niños y niñas no solo van a estudiar, sino que también viven en el establecimiento, compartiendo distintas actividades por fuera de lo que marca la curricula, pero también generando lazos y vínculos mucho más profundos entre la comunidad educativa.

“En nuestra escuela hoy, con jardín, nivel inicial y ciclo básico tenemos 21 niños aproximadamente. Tenemos niños de otras localidades que se albergan en la escuela, reciben todos los servicios como en una casa. Es muy lindo. Los chicos albergados los traen en una movilidad y toman clases con chicos que no son albergados”, explicó Valeria.

Docentes y alumnos de la Escuela Albergue Teniente Álvarez Condarco

Las jornadas son de 8 horas, donde se comparte tiempo de clases, comidas y actividades vinculadas al teatro, la música e incluso incursión en el mundo agropecuario. Valeria decidió instalarse en la localidad junto con su familia, y maravillada por los encantos del departamento, no solo se asentó, sino que echó raíces y es allí donde se quiere quedar al menos hasta sus últimos días vinculada a la docencia.

Hoy, mientras comparte la vocación con colegas, sueña con seguir vinculada a la escuela albergue e incluso aspirar a mucho más. “Me gustaría llegar a una dirección, ya que conozco bastante su funcionamiento y lo que implica. Tengo toda mi familia acá. No me arrepiento de haber elegido esta escuela”, reflexiona.

Entendiendo la docencia como una práctica que va más allá de la profesión y la formación, Valeria sostiene que quizás uno de los mayores desafíos está en el tratar con niños y sus contextos familiares que muchas veces, más que nada en esos escenarios, suelen ser complejos y delicados. Sin embargo, destaca que con dedicación y ganas se puede disfrutar de estar frente a un aula y formar las nuevas generaciones.

“Hay una dedicación, un tiempo, una escucha que se tiene que dar todo el tiempo”, sostiene.

En este día del maestro, Valeria no solo traslada el saludo a todos sus compañeros de la escuela albergue que se encuentra en Villa Nueva, Calingasta, sino a todos los docentes de la provincia que con esfuerzo y esmero se paran ante un aula día tras días con un doble desafío: enseñar y acompañar los procesos pedagógicos.